Volley, Nations League 2021: Italia-Iran 1-3, gli azzurri non trovano continuità. Nelli non basta

L’Italia è stata sconfitta dall’Iran per 3-1 (26-24; 29-27; 21-25; 25-22) nella Nations League 2021 di volley maschile, incappando così nella quarta sconfitta in cinque partite disputate. Gli azzurri si erano sbloccati ieri sera battendo la Bulgaria al tie-break nella “bolla” di Rimini, ma oggi si sono dovuti arrendere ai persiani non riuscendo a dare continuità al risultato di poche ore fa.

La nostra Nazionale ha giocato in maniera ottima i primi due set, perdendo però ai vantaggi dove è mancato quel pizzico di esperienza e di lucidità mentale per avere la meglio contro un rivale comunque rodato e di spessore. I padroni di casa hanno riaperto la contesa nella terza frazione, non riuscendo però a ripetersi nel set successivo dove qualche incertezza nella fase iniziale è poi risultata decisiva.

L’Italia resta così al terzultimo posto in classifica generale con 1 vittoria e 2 punti, mentre l’Iran si issa provvisoriamente al sesto posto (3 vittorie, 9 punti). La rincorsa alla qualificazione alle semifinali si fa molto complicata, visto che le prime quattro formazioni in classifica hanno già quattro vittorie (ogni squadra disputa quindici incontri). Si ritornerà in campo domani (ore 21.00) per fronteggiare il Canada.

L’opposto Gabriele Nelli è tornato titolare dopo essere stato sostituito da Giulio Pinali negli ultimi incontri, ma non sono bastati i suoi 20 punti. Ampio spazio anche agli schiacciatori Alessandro Michieletto (14), Oreste Cavuto (10) e Francesco Recine (9) sotto la regia di Riccardo Sbertoli. Doppia cifra anche per il centrale Gianluca Galassi (10) affiancato da Lorenzo Cortesia (9). L’Iran è stato preso per mano da uno straripante Saber Kazemi (24 punti), 10 centri per Aliasghar Mojarad e 9 per Meisam Salehi.

Foto: FIVB