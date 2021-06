Volley, Nations League 2021: Italia-Bulgaria 3-2, prima vittoria per gli azzurri. Michieletto e Pinali al top

L’Italia ha conquistato la sua prima vittoria nella Nations League 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Bulgaria per 3-2 (25-19; 20-25; 25-13; 23-25; 15-13), riuscendo così a incamerare il primo successo nella “bolla” di Rimini dopo i ko contro Polonia, Slovenia e Serbia in cui si era incappati la scorsa settimana. Domani la quinta sfida delle quindici in programma: alle ore 16.30 l’incrocio con l’Iran, oggi capace di liquidare il Canada con un secco 3-0.

Gli azzurri hanno avuto la meglio al tie-break contro un avversario particolarmente ostico, hanno messo le mani su due punti preziosi e hanno agganciato l’Argentina al 13mo posto in classifica generale (1 vittoria, 2 punti). La rincorsa verso la qualificazione alle semifinali del torneo è estremamente complicata, visto che si qualificano soltanto le prime quattro classificate tra le 16 Nazionali partecipanti. Al momento guida la Francia con 4 vittorie e 11 punti, poi a seguire Polonia, Slovenia, Brasile e Serbia (3 successi e 9 punti).

L’Italia ha saputo dominare primo e terzo set, ma nel secondo e nel quarto parziale ha prestato il fianco agli avversari ed è mancato un po’ di smalto nella fase conclusiva per riuscire a chiudere i conti. La Bulgaria è rimasta in campo con grande personalità ed è riuscita a trascinare la contesa alla frazione decisiva, la nostra Nazionale ha però sempre saputo tenere le redini del tie-break, ha agguantato prontamente un break di vantaggio e lo ha conservato fino alla vittoria.

Il regista Riccardo Sbertoli ha sfruttato al meglio la verde dei suoi attaccanti: 21 punti per lo schiacciatore Alessandro Michieletto, 18 per l’opposto Giulio Pinali, 17 per il martello Oreste Cavuto. Doppia cifra anche per i due centrali Gianluca Galassi (16, 4 muri) e Lorenzo Cortesia (11), bene il libero Fabio Balaso. Alla Bulgaria non sono bastati i bomber Radoslav Parapunov (22 punti) e Asparuh Asparuhov (19).

Foto: FIVB