Video Sinner-Fucsovics 1-3, Wimbledon 2021: highlights e sintesi

Esordio amaro a Wimbledon per Jannik Sinner che è uscito sconfitto dalla sfida contro l’ungherese Marton Fucsovics. L’azzurro ha perso col punteggio di 5-7 6-3 7-5 6-3. Una partita dall’andamento altalenante quella dell’altoatesino che non è sembrato trovarsi a proprio agio sull’erba londinese.

Sinner ha avuto tanti, troppi problemi al servizio come testimonia il 57% di prime in campo ma il dato che potrebbe rendere l’idea di ciò che è stata la prestazione dell’azzurro è relativo agli errori non forzati: ben 55. Il numero 23 del mondo ha palesato anche qualche problemino di tenuta mentale.

Un aspetto che lascia interdetti visto che in molte occasioni, nonostante la giovane età, Sinner ha dimostrato di riuscire a rimanere lucido e non farsi travolgere dagli eventi. Di certo questo non è un periodo facile per l’azzurro che dopo mesi in costante ascesa ha vissuto settimane non proprio entusiasmanti.

Andiamo a rivivere le emozioni della partita d’esordio di Jannik Sinner a Wimbledon contro l’ungherese Marton Fucsovics.

VIDEO SINNER-FUCSOVICS 1-3





