Una delle immagini più emozionanti dopo la finale maschile del Roland Garros 2021. Novak Djokovic, trionfatore sul Philippe Chatrier di Parigi per 3-2 su Stefanos Tsitsipas, si avvicina alla tribuna e regala la sua racchetta ad un bambino, ovviamente più che entusiasta per il gesto.

Le parole del serbo: “In pratica è stato nel mio orecchio per l’intera partita, specialmente quando avevo due set da recuperare. Mi stava incoraggiando. In realtà mi stava anche dando delle indicazioni tattiche. Tieni il servizio, prendi una prima palla facile, poi detta il gioco, vai al suo rovescio. Mi stava letteralmente allenando. È stata una cosa molto molto bella. E dargli la mia racchetta alla fine della partita è stato un segno di gratitudine verso di lui che mi ha sempre sostenuto”.

This kid’s reaction when Djoker gives him his racket is everything pic.twitter.com/uc2mA1BXbv

— Will Brinson (@WillBrinson) June 13, 2021