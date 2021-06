Sono state delle qualifiche piuttosto convulse quelle del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Le Castellet l’olandese Max Verstappen ha ottenuto la pole-position a precedere le due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas. In casa Ferrari sono arrivati il quinto posto dello spagnolo Carlos Sainz e il settimo del monegasco Charles Leclerc, con l’iberico decisamente in palla.

Per quanto riguarda il resto del gruppo, non è stata una grande giornata per il giapponese Yuki Tsunoda: il giapponese è finito in testacoda alla prima esse non appena si è lanciato per il giro veloce e questo ha portato all’immediata bandiera rossa nella Q1. Un errore abbastanza grave per il nipponico che dopo aver ben impressionato in alcune gare, sta mettendo in mostra tutti i suoi limiti legati a una scarsa esperienza in pista.

Di seguito il video dell’incidente:

IL VIDEO DELL’INCIDENTE DI TSUNODA





FOTOCATTAGNI