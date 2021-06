VIDEO Belgio-Danimarca 2-1, highlights, gol e sintesi Europei: Hazard e De Bruyne ribaltano Poulsen

Il Belgio ha sconfitto la Danimarca per 2-1 nel match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di calcio. Gli uomini del CT Martinez hanno infilato la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta all’esordio contro la Russia e hanno ipotecato il primo posto nel gruppo B: 6 punti in classifica contro i 3 di Russia e Finlandia, la Danimarca è ferma a 0 ed è davvero a un passo dall’eliminazione.

A Copenhagen erano passati in vantaggio i padroni di caso con un bel tiro di Poulsen, da appena dentro l’area su invito di Hojberg. Nella ripresa, però, si sono scatenati gli ospiti: Hazard pareggia al 55′ al termine di un’azione corale concretizzando l’assist finale di De Bruyne. Al 70′ è stato lo stesso De Bruyne a concretizzare l’imbeccata di Hazard con un tiro dalla lunga distanza e a regalare il successo alla sua Nazionale. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi Belgio-Danimarca 2-1.

VIDEO HIGHLIGHTS BELGIO-DANIMARCA 2-21

VIDEO GOL POULSEN (0-1)

Check this out incase you missed missed Poulsen’s goal. Denmark took the lead from the second minute of the game against Belgium pic.twitter.com/RJw7yPVuyf — KhayBryt⚡ (@BrytKhay) June 17, 2021

VIDEO GOL HAZARD (1-1)

Great team play from Belgium. Hazard with the goal and De Bruyne with the assist #EURO2020 pic.twitter.com/5ngMY5MTha — FUT Stephen A (@FutStephenA) June 17, 2021

VIDEO GOL DE BRUYNE (2-1)

La potenza di Lukaku, la qualità di Tielemans e dei fratelli Hazard e in fine la classe di De Bruyne.#EURO2020 pic.twitter.com/5dzL8wajbx — Pensiero Calcistico (@PCalcistico) June 17, 2021

Foto: Lapresse