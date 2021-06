Vettori-Adesanya oggi, MMA: orario, tv, programma, streaming Mondiale pesi medi

Stanotte (attorno alle ore 05.30-06.00 italiane) andrà in scena il confronto tra Marvin Vettori e Israel Adesanya, Mondiale MMA dei pesi medi. Sarà la Gila Arena di Glendale (Arizona, USA) a ospitare questo vibrante confronto, sulla carta decisamente equilibrato e avvincente. Sarà il main event di UFC 263, evento organizzato dalla promotion più importante al mondo per quanto riguarda le arti marziali miste. Il fighter trentino vuole diventare il primo italiano a laurearsi Campione del Mondo in questo sport, ma per riuscire nell’impresa dovrà battere il detentore del titolo iridato.

Guarda Vettori-Adesanya su DAZN: offerta speciale a 9,99 euro fino al 30 giugno e due mesi in regalo

Il lottatore nativo di Mezzocorona, reduce da cinque vittorie consecutive, è salito al numero 3 del ranking di categoria e si è guadagnato il diritto di sfidare il micidiale nigeriano, che lo sconfisse tre anni fa proprio in questa città (14 aprile 2018). Fu un verdetto molto discusso e non unanime, tanto che Vettori non lo ha mai digerito e da quel momento ha saputo soltanto vincere, riuscendo così a ottenere una rivincita che questa volta vale la corona. Non va dimenticato che il 27enne è reduce da un pokerissimo di affermazioni: nel 2019 sconfisse con verdetto unanime Cezar Ferreira e Andrew Sanchez, nel 2020 sottomise Karl Roberson e poi si rese protagonista di un’impresa contro Jack Hermansson, lo scorso 10 aprile dominò Kevin Holland e si è così guadagnato la grande chance per il Mondiale.

Il ribattezzato The Italian Dream vuole scrivere una pagina autentica di sport, ma è ben consapevole che serve una magia contro il rinominato The Last Stylebender, imbattuto tra i pesi medi ma reduce da una sconfitta contro il Campione del Mondo dei pesi mediomassimi nel suo tentativo di scalare la categoria.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la location, il palinsesto tv e streaming di Marvin Vettori-Israel Adesanya, match per il Mondiale UFC dei pesi medi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani, in Arizona sono indietro nove ore rispetto a noi.

MARVIN VETTORI-ADESANYA, MONDIALE MMA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

05.30/06.00 circa Marvin Vettori vs Israel Adesanya

La main card inizierà alle ore 04.00 (orario sicuro) e prevede quattro incontri prima del confronto tra Vettori e Adesanya. Nell’ordine:

Paul Craig vs Jamahal Hill (pesi massimi leggeri)

Demian Maia vs Belal Muhammad (pesi welter)

Leon Edwards vs Nate Diaz (pesi welter)

Deiveson Figueiredo vs Brandon Moreno (per il Mondiale dei pesi mosca)

MARVIN VETTORI-ADESANYA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.