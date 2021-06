Vettori-Adesanya, a che ora inizia il Mondiale MMA: occhio al fuso orario! Tv e programma incontri precedenti

Marvin Vettori affronterà Israel Adesanya per il Mondiale MMA dei pesi medi. L’appuntamento è per la notte tra sabato 12 e domenica 13 giugno, attorno alle ore 05.30 e le ore 06.00 italiane. Il fighter trentino vuole diventare il primo italiano a laurearsi Campione del Mondo delle arti marziali miste e si appresta ad affrontare il detentore del titolo, il colosso nigeriano che difende la cintura da due anni e che è imbattuto in questa categoria di peso. Si preannuncia un confronto particolarmente atteso e vibrante, il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per riuscirsi a imporsi ma dovrà davvero tirare fuori il meglio dal suo bagaglio tecnico se vorrà impensierire un avversario di primo piano.

Guarda Vettori-Adesanya su DAZN: offerta speciale a 9,99 euro fino al 30 giugno e due mesi in regalo

Il ribattezzato The Italian Dream è reduce da cinque vittorie consecutive e vuole vendicare la sconfitta rimediata tre anni fa contro Adesanya, quando venne emesso un verdetto non unanime e molto discusso, mai digerito dall’azzurro che sognava questa rivincita fin da quel giorno. L’ottagono di Glendale (Arizona, USA) è già rovente e ne vedremo sicuramente delle belle, sperando di vedere trionfare il 27enne nativo di Mezzocorona per poi festeggiare col tricolore in mano.

Ma a che ora inizia il match valido per il Mondiale MMA dei pesi medi? L’appuntamento è attorno alle ore 05.30-06.00 italiane. La main card inizierà infatti alle ore 04.00 e prima del confronto di Marvin Vettori sono in programma altri quattro incontri, dunque le tempistiche sono più o meno queste, anche se non è da escludere che si slitti di qualche minuto. A Glendale sono indietro di nove ore rispetto a noi, dunque il match per il titolo iridato dovrebbe avere luogo attorno alle ore 21.00 locali. Prima serata in Arizona, ma già mezzanotte a New York e su tutta la Costa Est (aspetto sempre da considerare negli USA).

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la location, il palinsesto tv e streaming di Marvin Vettori-Israel Adesanya, match per il Mondiale UFC dei pesi medi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani, in Arizona sono indietro nove ore rispetto a noi.

MARVIN VETTORI-ADESANYA, MONDIALE MMA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

05.30/06.00 circa Marvin Vettori vs Israel Adesanya

La main card inizierà alle ore 04.00 (orario sicuro) e prevede quattro incontri prima del confronto tra Vettori e Adesanya. Nell’ordine:

Paul Craig vs Jamahal Hill (pesi massimi leggeri)

Demian Maia vs Belal Muhammad (pesi welter)

Leon Edwards vs Nate Diaz (pesi welter)

Deiveson Figueiredo vs Brandon Moreno (per il Mondiale dei pesi mosca)

MARVIN VETTORI-ADESANYA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.