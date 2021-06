Vanessa Ferrari vs Lara Mori, la battaglia per il pass olimpico. Dove vederla in diretta tv e streaming? Programma e canali

Vanessa Ferrari e Lara Mori si stanno preparando per affrontarsi nel duello decisivo che sabato pomeriggio metterà in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Le due azzurre si contenderanno il posto al corpo libero messo in palio attraverso la Coppa del Mondo di specialità, che concluderà il proprio ciclo a Doha (Qatar) con l’ultima tappa dal 23 al 26 giugno. Le due ginnaste avevano la possibilità di testare gli attrezzi nella prova podio di oggi, poi giovedì si dovranno cimentare in qualifica e sabato si consumerà la decisiva finale.

La bresciana sa che deve vincere oppure arrivare seconda, ma battendo la toscana con un esercizio da almeno 13.410 punti. La sua avversaria cercherà di marcarla per concretizzare il suo sogno. Si preannuncia grande spettacolo, Vanessa è favorita dopo aver anche conquistato la medaglia di bronzo agli Europei e insegue la sua quarta partecipazione ai Giochi. Lara punta alla sua prima presenza a cinque cerchi e vuole completare un sogno che coltiva da tre anni. Poche avversarie in pedana, tra l’altro la maggior parte non potrà conquistare punti per la classifica perché già in possesso di pass per le Olimpiadi, sarà un vero e proprio testa a testa tutto azzurro.

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, in diretta streaming su Eurosport Player e su Discovery+. DIRETTA LIVE scritta su OA Sport della Finale al corpo libero femminile per gustare insieme la battaglia campale tra le due italiane.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2021 di ginnastica artistica, col duello tra Vanessa Ferrari e Lara Mori per il pass olimpico. Gli orari sono italiani (a Doha sono un’ora avanti rispetto a noi).

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DOHA 2021: DATE E ORARI

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO:

14.30-18.30 Qualificazioni: corpo libero maschile, parallele pari, anelli; volteggio femminile, parallele asimmetriche

GIOVEDÌ 24 GIUGNO:

14.30-18.30 Qualificazioni: volteggio maschile, cavallo con maniglie, sbarra; trave, corpo libero femminile (Vanessa Ferrari vs Lara Mori)

VENERDÌ 25 GIUGNO:

15.00-18.20 Finali: corpo libero maschile, parallele pari, anelli; volteggio femminile, parallele asimmetriche

SABATO 26 GIUGNO:

15.00-18.20 Finali: volteggio maschile, cavallo con maniglie, sbarra; trave, corpo libero femminile (Vanessa Ferrari vs Lara Mori)

La Finale del corpo libero femminile dovrebbe iniziare attorno alle ore 17.30-17.40. (Vanessa Ferrari vs Lara Mori)

FERRARI vs MORI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport 2.

Diretta streaming su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport della Finale al corpo libero femninile.

Foto LiveMedia/Filippo Tomasi