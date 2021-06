Triathlon, World Cup Huatulco 2021: in palio gli ultimi punti per il ranking olimpico

Nella notte italiana tra sabato 12 e domenica 13 giugno per quanto concerne le donne e nel pomeriggio italiano di domenica 13 giugno per quanto riguarda gli uomini si terrà in Messico, ad Huatulco, la tappa della World Cup che sarà anche l’ultimo evento del triathlon valido per il ranking olimpico: l’Italia, che non prenderà parte alla prova, attende con ansia di sapere se ci sarà una terza azzurra ai Giochi.

L’Italia, centrando la qualificazione con la staffetta mista, si è assicurata il pass olimpico per due uomini e due donne anche nella prova individuale, ma il contingente massimo è di tre elementi per genere, a patto che ci siano tre azzurri tra i migliori 30 in ciascuna graduatoria del ranking olimpico. Questa eventualità non si realizzerà tra gli uomini, mentre tra le donne, alle spalle di Alice Betto, 15ma, e di Annamaria Mazzetti, 20ma, c’è Verena Steinhauser, 26ma.

Il vantaggio sulla 31ma piazza, occupata dalla britannica Jodie Stimpson è oltremodo rassicurante, 4321.43 contro 3708.08. Per questo motivo la qualificazione di una terza azzurra per la prova individuale del triathlon alle Olimpiadi dovrebbe essere una mera formalità per la quale occorrerà soltanto attendere la chiusura ufficiale del ranking olimpico, prevista dopo le gare messicane, lunedì 14 giugno.

A Huatulco si gareggerà su distanza sprint: 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa. Tra le donne occhi puntati in particolare su tre delle undici atlete di casa al via, ovvero le messicane Cecilia Perez, Jessica Romero Tinoco e Michelle Flipo. Da osservare anche l’austriaca Lisa Perterer e tre delle nove giapponesi al via, quali Niina Kishimoto, Yuka Sato e Juri Ide.

Ci sarà anche la rappresentante dell’Ecuador Elizabeth Bravo, mentre per gli USA saranno al via Kirsten Kasper, Renee Tomlin ed Erika Ackerlund, infine saranno presenti anche la brasiliana Luisa Baptista, già selezionata per i Giochi dalla propria federazione, e l’ucraina Yuliya Yelistratova.

Tra gli uomini il numero 1 sarà del canadese Tyler Mislawchuk, ma a cercare punti per la qualificazione olimpica sarà anche l’australiano Aaron Royle. I messicani Crisanto Grajales e Rodrigo Gonzalez cercheranno di fare bene sul percorso di casa, mentre ci sarà lotta interna tra gli statunitensi Eli Hemming e Kevin McDowell per essere selezionati per i Giochi.

