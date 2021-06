Tra sabato 12 e domenica 13 giugno si terrà in Messico, ad Huatulco, la tappa della World Cup che sarà anche l’ultimo evento del triathlon valido per il ranking olimpico: l’Italia, che non prenderà parte alla prova, attende con ansia di sapere se ci sarà una terza azzurra ai Giochi.

L’Italia, centrando la qualificazione con la staffetta mista, si è assicurata il pass olimpico per due uomini e due donne anche nella prova individuale, ma il contingente massimo è di tre elementi per genere, a patto che ci siano tre azzurri tra i migliori 30 del ranking olimpico.

Questa eventualità non si realizzerà tra gli uomini, mentre tra le donne, alle spalle di Alice Betto, 15ma, e di Annamaria Mazzetti, 20ma, c’è Verena Steinhauser, 26ma. Il vantaggio sulla 31ma piazza, occupata dalla britannica Jodie Stimpson è oltremodo rassicurante, 4321.43 contro 3708.08.

Per questo motivo la qualificazione di una terza azzurra per la prova individuale del triathlon alle Olimpiadi dovrebbe essere una mera formalità per la quale occorrerà soltanto attendere la chiusura ufficiale del ranking olimpico, prevista dopo le gare messicane, lunedì 14 giugno.

Foto: LaPresse