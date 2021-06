Triathlon, Europei 2021: Costanza Arpinelli e Nicola Azzano undicesimi nelle rispettive finali

Nella giornata odierna si sono disputate le finali del Campionato Europeo sprint e relay 2021 di triathlon di Kitzbuehel (Austria) che ieri, invece, avevano messo in scena le semifinali, in un nuovo format quanto mai interessante.

Nella finale elite femminile, successo per la tedesca Laura Lindermann con il tempo di 35:21 (6:21 nella parte di nuoto, 17:32 nella bici e 10:16 nella corsa) con 5 secondi di vantaggio sulla russa Valentina Riasova e 6 sulla francese Leonie Periault. Quarta posizione per la svizzera Nicola Spirig a 16 secondi, quinta per la britannica Olivia Mathias a 22, sesta per la tedesca Lisa Tertsch a 23, settima per la britannica Sian Rainsley a 26, ottava per la svizzera Jolanda Annen a 29, quindi nona la britannica Sophie Alden a 31, davanti alla francese Audrey Merle decima a 32 ed alla nostra Costanza Arpinelli undicesima a 37. Luisa Iogna-Prat chiude al diciassettesimo posto a 51 secondi, quindi ventunesima Carlotta Missaglia a 1:01 e ventisettesima Sharon Spimi a 1:29.

Nella finale elite maschile successo per l’elvetico Max Studer con il tempo di 32:03 (6:00 nella parte di nuoto, 16:01 nella bici e 8:50 nella parte di corsa) con 6 secondi sullo spagnolo Antonio Serrat Seoane, quindi terzo il neozelandese Hayden Wilde a 13. Terza europeo il francese Tom Richard a 21 secondi, quindi in quinta posizione il lusitano Ricardo Batista a 26 secondi, sesta per il tedesco Tim Hellwig a 27, settima per il britannico Samuel Dickinson a 31, ottava per lo svizzero Florin Salvisberg a 32, nona per il britannico Connor Bentley a 33, mentre è decimo lo svizzero Sylvain Fridelance a 34. Il primo degli azzurri è Nicola Azzano, dodicesimo a 41 secondi (11° a livello continentale), quindi Alessio Crociani è quattordicesimo a 42, mentre Nicolò Strada è diciassettesimo a 46.

La mattinata è stata dedicata alle finali Junior, dove i tre azzurri qualificati hanno concluso la propria gara in diciottesima posizione con Paola Sacchi, in quattordicesima con Fiorenzo Angelini ed in sedicesima con Euan De Nigro. Domani vivremo la giornata conclusiva di questi Europei di Triathlon Sprint 2021, appuntamento con la Mixed Relay Junior alle ore 14:00 e partenza alle ore 16:30 per gli Elite/U23.

