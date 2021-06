Atletica, Filippo Tortu poco brillante a Madrid: lento il brianzolo nei 100 metri e il vento non lo aiuta

Non arrivano buone indicazioni da Madrid (Spagna). Filippo Tortu, impegnato nella tappa del Continental Tour Silver, puntava a migliorare il suo 10.18 ottenuto nei 100 metri lo scorso 22 maggio a Rieti, dopo il brutto 10.30 dello scorso weekend a Ginevra.

Il lombardo era atteso, ricordando anche cosa accadde tre anni fa nella capitale spagnola: il record italiano nella gara regina, siglando il tempo di 9.99, primo italiano della storia a infrangere la mitica batteria dei 10″. Ci ha pensato poi in questa stagione Marcell Jacobs a strappargli il record, portando il nuovo limite nazionale a 9.95 un mese fa a Savona.

Ebbene, la prestazione di Tortu non è stata esaltante. Lo sprinter azzurro delle Fiamme Gialle non ha fatto meglio di 10.27, giungendo secondo nell’atto conclusivo vinto dal sudafricano Gift Leotlela (10.15). Un po’ come era accaduto nella citata Ginevra, anche in questo caso il vento contrario ha complicato la vita al nostro portacolori e la brezza in Finale di -1.3 non ha aiutato di certo.

Dopo aver ottenuto in batteria 10.33 (vento contrario pari a -1.8), il brianzolo ha avuto uno stacco lento dai blocchi (0.216 il tempo di reazione) nella prova finale, dovendo rincorrere fin da subito colui che quest’anno ha ottenuto il crono di 9.94. Tuttavia, Tortu è riuscito comunque a mettersi dietro il francese Mouhamadou Fall (10.28) e il ghanese Sean Safo-Antwi (10.30), ma è chiaro che le aspettative fossero diverse.

Foto: LaPresse