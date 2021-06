Sonny Colbrelli è senza ombra di dubbio uno degli azzurri più attesi per l’ormai imminente Tour de France 2021 che prenderà il via il prossimo 26 giugno da Brest. In questa stagione il bresciano ha raccolto soltanto due vittorie, ma di un certo peso in prospettiva della Grande Boucle, perchè raggiunte proprio nelle ultime due corse a tappe da lui disputate; nonché le uniche gare di una settimana affrontate in questa stagione: Giro di Romandia e Giro del Delfinato, da sempre i test più importanti in vista del Tour.

In questa prima parte del 2021 Sonny ha affrontato una campagna del Nord, o più semplicemente quelle Classiche di primavera che lui ama così tanto, cogliendo un solo piazzamento di altissimo livello, ossia il quarto posto alla Gand Wevelgem. Il tutto dopo aver chiuso la Milano-Sanremo in ottava posizione, ma soprattutto come primo italiano.

Successivamente si è proprio focalizzato sulle brevi corse a tappe in vista del Tour de France, portando a casa una vittoria di tappa in Romandia, un secondo, un quarto posto, e pure la maglia di leader della classifica a punti. Ma il vero e proprio exploit verso la Grande Boucle è arrivato settimana scorsa con un Giro del Delfinato semplicemente spettacolare dove ha raccolto una vittoria, tre secondi posti e ancora una volta la maglia di leader.

Il tutto per una forma fisica semplicemente invidiabile e che promette davvero bene in vista del Tour e che nulla ha da invidiare a uomini del calibro del campione del mondo Julian Alaphilippe, Wout van Aert o Mathieu van der Poel, e che fa ben sperare per le ambizioni azzurre. Soprattutto perchè ha con sé una Bahrain Victorius che quest’anno sta dimostrando grandi cose. Sonny è dunque pronto ad affrontare la sua quinta spedizione verso la Grande Boucle per ambire a quella vittoria di tappa così tanto bramata. Le prospettive sono davvero buone, e il terreno per farsi valere è tutto a suo favore.

