Tour de France 2021: outsider e possibili sorprese. Da Carapaz a Lopez, in tanti pronti a far saltare il banco

Sembra essere una corsa a due, nuovamente una sfida tutta slovena. I grandi favoriti per il prossimo Tour de France, come nella passata edizione, restano Tadej Pogacar e Primoz Roglic, che si daranno battaglia sulle strade transalpine facendo rivivere il duello dello scorso anno. Proverà ad inserirsi Geraint Thomas, vincitore del 2018, ma non sarà facile. Chi altro tenterà di far saltare il banco alla Grande Boucle che scatterà sabato?

I nomi sono tanti, corridori di gran livello che partono con ambizioni almeno da podio. In casa Ineos Grenadiers, oltre alla carta Thomas, c’è spazio anche per Richard Carapaz, di recente vincitore del Giro di Svizzera, e perché no, per Tao Geoghegan Hart, che però non si è ripetuto dopo il trionfo al Giro d’Italia.

La Movistar può schierare una coppia d’attacco di scalatori come Miguel Angel Lopez, apparso molto brillante in salita nelle ultime uscite, ed Enric Mas, quinto sia alla Vuelta che al Tour nel 2020, con gran costanza di risultati.

Duetti anche in casa BORA-hansgrohe, con Wilco Kelderman ed Emanuel Buchmann, e EF Nippo, che punta sui colombiani Rigoberto Uran e Sergio Higuita.

La Francia spera di ritornare grande e si affida a Guillaume Martin (Cofidis) e, soprattutto, a Julian Alaphilippe, campione del mondo che non ha nascosto le ambizioni di far classifica.

Foto: Lapresse