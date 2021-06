Tour de France 2021 oggi, Changé-Laval Espace Mayenne tappa: percorso, favoriti, altimetria. Sfida nella cronometro

Arriva un altro momento di svolta per il Tour de France 2021. In una prima settimana già ricca di emozioni, soprattutto a causa delle cadute, anche il percorso presenta una novità importante. Spazio infatti già alla cronometro: quinta tappa, Changé-Laval Espace Mayenne. Una prova contro il tempo di 27,2 km ideale per gli specialisti e che potrebbe riscrivere in maniera importante la classifica generale.

PERCORSO

La prima settimana del Tour non offriva una cronometro individuale così lunga dal 2008. Come detto in precedenza sarà un percorso per specialisti e che potrebbe mettere in grave difficoltà gli scalatori puri. La classifica generale, quindi, potrebbe subire scossoni molto importanti.

Il primo rilevamento cronometrico è previsto dopo 8,8 km a Saint Jean sur Mayenne. Subito dopo una leggera salita verso Louverne aprirà ai corridori la seconda parte del tracciato. Al km 17,2 il secondo rilevamento cronometrico prima degli ultimi 10 chilometri da fare tutti di un fiato.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Diversi i cronoman pronti a dar spettacolo in questa prova contro il tempo. Il più atteso è l’elvetico Stefan Kueng (Groupama FDJ), ma occhio anche al connazionale Stefan Bisseger (EF Nippo). Possibile outsider il campione belga della prova in linea Wout van Aert (Jumbo-Visma). Occhio alla sfida per la Maglia Gialla con Mathieu van der Poel che proverà a gestire gli 8” di margine su Julian Alaphilippe.

Attesa ovviamente per lo scontro diretto tra gli uomini di classifica. Occhi puntati sugli sloveni, grandi favoriti per il titolo a Parigi: Tadej Pogacar (UAE Emirates) può incrementare il margine su un Primoz Roglic (Jumbo-Visma) tutto incerottato e già costretto a recuperare oltre il minuto. Tra i big virtualmente al comando troviamo Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), che dovrà però difendersi in una specialità non favorevole. Chi può guadagnare è la sorpresa Wilco Kelderman.