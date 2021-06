Tour de France 2021, Mathieu van der Poel e la strenua difesa della maglia gialla. Fin quando la indosserà?

Il Tour de France 2021 quest’oggi ha eletto il suo maggior protagonista in Tadej Pogacar. Il ciclista sloveno della UAE Team Emirates quest’oggi ha dominato in lungo e in largo la cronometro con arrivo a Laval Espace Mayenne, rifilando distacchi superiori al minuto a tutti i suoi rivali per la maglia gialla a Parigi. Ma per il vincitore dello scorso anno non c’è ancora il simbolo del primato, mantenuto con le unghie e con i denti da Mathieu van der Poel.

Il fenomeno olandese della Alpecin-Fenix ha corso una cronometro di ottimo livello nei 27 chilometri odierni, chiudendo al quinto posto a 31” da Pogacar. Risultato da applausi per lui, che gli ha permesso di mantenere otto secondi di vantaggio sul giovane campione dell’UAE Team Emirates.

Anche lo stesso van der Poel è consapevole di aver compiuto un piccolo capolavoro quest’oggi, incappando in quella che, a detta sua, è stata la sua miglior giornata di sempre in bicicletta. Probabilmente è merito della maglia gialla che indossa, che lo fa sentire ancor più leggero di quel che è. E forse, anche la voglia di rendere ancor più orgoglioso quel nonno illustre di nome Raymond Poulidor che lo ha lasciato due anni fa.

La domanda ora sorge spontanea. Quanto può durare ancora il sogno di Mathieu van der Poel? Realisticamente, l’avventura in giallo dell’olandese può terminare in questo weekend. Presumibilmente nella giornata di sabato, quella con arrivo a Le Grand-Bornand, con tre salite di prima categoria (Cote de Mont-Saxonnex, Col de Romme e Col de la Colombiere) concentrate negli ultimi 50 chilometri dove i primi della classe cominceranno a darsi battaglia. Ma l’olandese potrà dirsi comunque soddisfatto della sua settimana da primo in classifica.

Foto: LaPresse