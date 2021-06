Sarà un’Astana Premier-Tech all’attacco quella che vedremo nel prossimo Tour de France che scatterà sabato in quel di Brest. La compagine kazaka non avrà a disposizione un uomo di classifica, ma diversi corridori che potranno andare in fuga e tentare di agguantare più successi di tappa possibili.

La stella è ovviamente il danese Jakob Fuglsang, che ha annunciato di utilizzare la Grande Boucle per lanciarsi al meglio verso l’appuntamento più importante, quello a Cinque Cerchi: “Mi sento davvero bene, ma userò il Tour de France più per affinare la condizione, per essere pronto al cento per cento per le Olimpiadi, quindi non mi concentrerò sulla generale. Prenderò le cose giorno per giorno, perché ogni giornata è importante, soprattutto in un GT, dove i giorni più facili possono rivelarsi i più dannosi in termini di vittoria o sconfitta”.

L’obiettivo però è quello di una vittoria: “Alcuni giorni darò tutto cercando di vincere una tappa mentre altri giorni, come nelle tappe che si concluderanno in volata, me la prenderò con calma e non lotterò tutto il giorno davanti, in modo da risparmiare energie e rafforzarmi in vista di Tokyo”.

Foto: Lapresse