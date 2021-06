Tour de France 2021, il regolamento: abbuoni, traguardi volanti, tempo massimo. La guida completa

L’attuale regolamento, stabilito ai sensi dell’articolo 1.2.040 del regolamento dell’UCI sugli sport ciclistici, completa e/o chiarisce, in relazione al Tour de France, alcune regole tecniche e sportive stabilite dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI). Andiamo a vederlo di seguito.

ALIMENTAZIONE E MISURE AMBIENTALI

Cibo e bevande devono essere distribuiti ai corridori seguendo due procedure:

a) ai posti fissi: cibo e bevande saranno distribuiti da postazioni fisse dai membri del personale delle squadre. Se non diversamente specificato in anticipo, cibo e bevande devono essere forniti all’interno delle zone di rifornimento segnalate da striscioni e pannelli ufficiali. Solo il lato destro della strada deve essere disponibile per il rifornimento.

b) dai seguenti veicoli ammessi al seguito di gara: cibo e bevande devono essere distribuiti dalle ammiraglie del team manager o dalle macchine di servizio neutrali. Le motociclette devono essere autorizzate a fornire rifornimenti a qualsiasi pilota in una fuga, il cui veicolo del team manager non è nella parte anteriore della gara. L’alimentazione sarà limitata alle parti della tappa previste dal regolamento UCI.

Si applicano le seguenti regole:

in generale, l’alimentazione permanente sarà consentita dal cartello vicino al chilometro 30 fino al pannello che annuncia la fine del rifornimento 20 chilometri prima dell’arrivo. Il Collegio dei Commissari, d’intesa con la Direzione di Gara, avrà facoltà di adeguare tali condizioni durante la tappa per tener conto delle condizioni meteorologiche o di altre circostanze eccezionali.

Al fine di tutelare l’ambiente e garantire la sicurezza, è vietato gettare rifiuti al di fuori delle zone di raccolta o di qualsiasi altro luogo previsto a tale scopo.

VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO DI GARA

In tutte le circostanze è vietato seguire la scia o seguire un auto o una moto al seguito della corsa, essere spinti o spinti via da un veicolo, nonché trattenersi su di esso. I commissari di gara possono escludere dalla corsa ogni corridore sorpreso attaccato a un’auto in movimento, fatte salve le sanzioni pecuniarie e la sospensione. L’ostacolo intenzionale e le manovre non autorizzate sono vietate e saranno sanzionate. Per garantire il corretto svolgimento degli sprint, qualsiasi corridore che si discosti dalla linea prescelta sarà soggetto alle sanzioni previste dal calendario delle penalità.

CRONOMETRAGGIO

A tutti i corridori che tagliano il traguardo nello stesso gruppo sarà accreditato lo stesso tempo. Si considera che si sia verificata una divisione quando viene registrato un intervallo di oltre 1 secondo tra due corridori e il commissario che funge da cronometrista registrerà un nuovo tempo di arrivo. Tuttavia, nelle tappe che dovrebbero concludersi con uno sprint di gruppo, una divisione sarà considerata avvenuta quando il divario tra due corridori è superiore a 3 secondi. Le tappe 3, 4, 6, 10, 12, 13, 19 e 21 dovrebbero concludersi con uno sprint di gruppo. Il commissario che funge da cronometrista ufficierà fino all’arrivo del carro scopa. Al fine di stabilire la classifica sulle tappe a cronometro, i tempi saranno registrati al 1/100 di secondo in modo da separare i corridori con parità di tempo.

PASSAGGI A LIVELLO

È vietato a qualsiasi corridore di attraversare un passaggio a livello chiuso. I corridori che non rispettano questo requisito saranno squalificati dai commissari. Si applicano le seguenti regole: se uno o più corridori in fuga sono fermi ad un passaggio a livello, ma il passaggio a livello si apre prima che i corridori che li inseguono li raggiungano:

– non viene presa alcuna decisione e la chiusura del passaggio a livello è considerata un incidente di gara;

– se il vantaggio è inferiore a 30”, la chiusura del passaggio a livello è considerata un incidente di gara;

– se uno (o più) corridori in fuga ha (hanno) un vantaggio di più di 30” e viene (sono) fermato ad un passaggio a livello e uno (o più) inseguitori li riprende al passaggio a livello chiuso, in questo caso la gara viene neutralizzata e poi ripresa con gli stessi distacchi, dopo che è stato consentito il proseguimento delle vetture ufficiali in testa alla corsa;

– se uno (o più) corridori in testa alla corsa attraversano il passaggio a livello prima della sua chiusura e uno (o più) inseguitori viene (sono) bloccato, allora non viene presa alcuna decisione e la chiusura del passaggio a livello è considerato come un incidente di gara;

– se un gruppo di corridori viene diviso in due a causa della chiusura di un passaggio a livello, la prima parte del gruppo verrà rallentata o fermata per consentire ai corridori in ritardo di riprendere il posto in tale gruppo.

L’azione in qualsiasi altra situazione eccezionale (es. passaggio a livello chiuso troppo a lungo…) sarà decisa dalla giuria dei commissari. Questo vale anche in altre situazioni simili (ponti rialzati, ostacolo sulla strada…).

ULTIMI CHILOMETRI

a) Disposizioni generali

Nel caso di un incidente debitamente notato negli ultimi tre chilometri di una tappa in linea, al corridore o ai corridori interessati verrà accreditato il tempo del corridore o dei corridori con cui stavano viaggiando nel momento in cui si è verificato l’incidente. Il suo piazzamento sarà determinato dalla loro posizione quando lui o loro tagliano effettivamente il traguardo. È considerato incidente qualsiasi evento che non dipende dalle capacità fisiche del corridore (caduta, problema meccanico, foratura) e dalla sua volontà di rimanere con i corridori in compagnia dei quali correva al momento dell’incidente.

I corridori coinvolti in un incidente devono immediatamente farsi conoscere da un commissario alzando il braccio e presentandosi ad un commissario una volta tagliato il traguardo. Se, a seguito di una caduta debitamente constatata negli ultimi tre chilometri, un corridore non può tagliare il traguardo, verrà classificato all’ultimo posto della tappa e accreditato del tempo del corridore o dei corridori in compagnia dei quali correva al momento della caduta. In casi eccezionali, la decisione della giuria dei commissari è irrevocabile.

Questa misura non si applica:

per l’arrivo delle tappe 5 e 20, ossia le cronometro individuali;

per gli arrivi in ​quota delle tappe 1, 2, 9, 17 e 18.

b) Disposizioni specifiche

I direttori di gara e la giuria dei commissari potrebbero dover adottare le seguenti misure per l’arrivo della 21a tappa sugli Champs-Élysées a Parigi:

se il fondo stradale del circuito degli Champs-Élysées è scivoloso prima che i corridori lo raggiungano, i tempi possono essere rilevati al primo passaggio sul traguardo;

se il manto stradale del circuito degli Champs-Élysées è scivoloso mentre i corridori sono su di esso, i tempi possono essere rilevati al successivo passaggio attraverso il traguardo.

In entrambi i casi verrà mantenuto l’arrivo previsto. In entrambi i casi, corridori e direttori sportivi saranno informati immediatamente. In ogni caso, i corridori devono percorrere tutti i circuiti degli Champs-Élysées per essere introdotti nella classifica generale. Ad ogni squadra sarà consentita una sola vettura della propria squadra sul circuito degli Champs-Élysées. La seconda vettura sarà deviata prima del primo passaggio sul traguardo.

Coefficiente 5

Tappe brevi molto difficili. Il limite di tempo è calcolato in base al tempo effettivo registrato dal vincitore più:

10% se la velocità media è inferiore o uguale a 29 km/h;

11% tra 29 km/h e 30 km/h;

12% tra 30 km/h e 31 km/h;

13% tra 31 km/h e 32 km/h; il 14% tra 32 km/h e 33 km/h; 15% tra 33 km/h e 34 km/h; 16% tra 34 km/h e 35 km/h; 17% tra 35 km/h e 36 km/h; 18% oltre i 36 km/h.

Coefficiente 6

Cronometro individuale. Il limite di tempo viene calcolato in base al miglior tempo maggiorato del 25%.

Coefficienti di eliminazione

I limiti di tempo possono essere modificati in caso di circostanze eccezionali o imprevedibili (condizioni meteorologiche, strade bloccate, incidente o inconveniente grave, ecc.), in base a una valutazione della giuria dei commissari e in accordo con i direttori di gara. In considerazione di ciò, tutti i corridori che arriveranno entro il nuovo tempo limite potranno iniziare le tappe successive, anche se ciò non crea un precedente per il resto della gara.

TABELLA DEI COEFFICIENTI PER LE TAPPE

CLASSIFICA

a) Classifica generale b) Classifica a punti

Se i corridori sono a pari punti in classifica a punti, sono separati dal loro numero di vittorie di tappa e poi dal loro numero di vittorie negli sprint intermedi che contano per la classifica a punti e, infine, dalla loro classifica nella classifica generale. Solo i corridori che completano l’intero Tour de France saranno inclusi nella classifica a punti. Nel caso in cui uno o più corridori finiscano fuori tempo massimo ma vengano reintegrati dal presidente di giuria dei commissari, perderanno tutti i punti loro assegnati nella classifica a punti.

c) Classifica miglior scalatore

La classifica del miglior scalatore viene stabilita sommando i punti ottenuti su tutti i passi o salite, secondo la seguente scala:

passi, salite o arrivi in ​​super-categoria (hors catégorie): 20-15-12-10-8-6-4-2 punti rispettivamente per i primi 8 classificati;

passaggi, salite o arrivi in ​​vetta categoria 1: 10-8-6-4-2-1 punti rispettivamente ai primi 6 classificati;

categoria 2 passaggi o salite: 5-3-2-1 punti rispettivamente ai primi 4 classificati; passaggi, salite o arrivi in ​​vetta categoria 3: 2-1 punti rispettivamente ai primi 2 classificati; passaggi o salite di categoria 4: 1 punto al primo classificato.

Doppi punti saranno assegnati in cima alla seconda salita del Mont Ventoux nella tappa 11 e all’arrivo delle tappe 17 e 18. In caso di parità di punti tra due corridori nella classifica del miglior scalatore, il corridore con il maggior numero di primi posti in vetta a passi o salite di super-categoria o arrivi in ​​vetta sarà dichiarato vincitore. Se i corridori sono ancora in parità, i primi posti ottenuti sui passi di categoria 1 o sulle salite o sugli arrivi in ​​vetta verranno utilizzati per dividerli. Ne consegue che i primi posti ottenuti in vetta ai passi o salite di categoria 2, passi o salite di categoria 3 o arrivi in ​​vetta, o passi o salite di categoria 4 possono essere utilizzati anche per rompere il pareggio, con la classifica generale utilizzata come ultima risorsa. Solo i corridori che completeranno l’intero Tour de France saranno inclusi nella classifica dei migliori scalatori.

Nel caso in cui uno o più corridori finiscano fuori tempo massimo ma vengano reintegrati dal presidente di giuria dei commissari, perderanno tutti i punti loro assegnati nella classifica del miglior scalatore.

d) Classifica miglior giovane

La classifica dei migliori giovani corridori è aperta solo ai corridori nati dopo il 1 gennaio 1995. Il migliori classificato tra loro nella classifica generale di ogni giorno è il leader di questa classifica. Dopo la tappa finale, viene decretato il vincitore della classifica dei migliori giovani piloti.

e) Classifica a squadre

La classifica a squadre è calcolata sommando i tre migliori tempi individuali dei corridori di ogni squadra in ogni tappa. In caso di parità tra le squadre nella classifica di tappa, i tre posti più alti ottenuti dai corridori di ciascuna squadra in quella tappa vengono sommati. In caso di ulteriore parità, le squadre sono divise per la posizione finale del loro corridore più alto nella tappa. In caso di parità tra squadre nella classifica generale a squadre, queste verranno separate sommando il numero di vittorie di tappa per squadra, poi il numero di secondi posti, e così via, fino a quando il numero di posti ottenuti da una squadra non consente una graduatoria definitiva da stabilire. In caso di ulteriore parità, le squadre saranno divise per le posizioni del loro corridore più alto nella classifica generale individuale. Qualsiasi squadra ridotta a meno di tre corridori sarà eliminata dalla classifica a squadre.

f) Premio corridore più aggressivo

Il premio riservato al corridore più aggressivo premia l’atleta che ha compiuto lo sforzo maggiore e che ha dimostrato le migliori doti di sportività. Il premio, che viene assegnato in ogni tappa su strada tranne quella finale, è deciso da una giuria presieduta dal direttore di gara:

il corridore più aggressivo di ogni tappa indossa i numeri di gara rossi nella tappa successiva;

il corridore più aggressivo della corsa (super-combatif) viene selezionato dai membri della giuria alla fine del Tour de France.

BONUS A TEMPO

I bonus a tempo vengono assegnati alla fine di ogni tappa su strada e quindi non nelle cronometro individuale. I primi tre corridori ricevono rispettivamente 10, 6 e 4 secondi. I bonus a tempo, noti come punti bonus, vengono assegnati sui passaggi o sulla sommità delle vette nei punti chiave del percorso. Ci sono 6 punti bonus distribuiti nelle tappe 2, 7, 8, 11, 14 e 15. I bonus assegnati sono 8, 5 e 2 secondi ai primi tre corridori classificati.

