Dopo tre edizioni consecutive al completo, l’Italia del tiro con l’arco non potrà usufruire del contingente massimo (6 atleti totali) ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Archiviato il percorso di qualificazione olimpica, la selezione tricolore sarà presente in Giappone con 3 donne ed un solo uomo (Mauro Nespoli), in seguito all’eliminazione del terzetto maschile ai quarti di finale del Preolimpico su scala mondiale di Parigi.

Obiettivo centrato per Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, che si confermano una squadra compatta e solida chiudendo al 3° posto il torneo di qualificazione a cinque cerchi a distanza di un mese dal trionfo in Coppa del Mondo a Losanna. Le azzurre hanno tirato bene per tutta la giornata, a partire dal ranking round mattutino (4° punteggio) fino agli scontri diretti decisivi per il pass olimpico.

Peccato per la sconfitta in semifinale con il Messico, dove il terzetto tricolore ha patito la tensione per l’importanza del risultato, ma in seguito è arrivata la pronta reazione contro la Spagna nello spareggio decisivo per Tokyo. Nelle prime tre volée l’Italia ha mantenuto una media punti stellare, guadagnando un vantaggio rivelatosi fondamentale per l’esito dell’incontro.

I punteggi, con lo striscione del traguardo ormai vicino, si sono inevitabilmente abbassati ma l’ultimo triplo 9 è stato sufficiente per evitare uno shoot-off da infarto e qualificare l’Italia per la prova a squadre femminile olimpica. In Giappone il livello sarà ancor più elevato, ma questo gruppo può dire la sua nella lotta per entrare in zona medaglie.

Grande rammarico invece per la mancata qualificazione del terzetto maschile formato dalla punta Mauro Nespoli e dai giovani emergenti Alessandro Paoli e Federico Musolesi. La giornata di gara si era aperta positivamente con un brillante terzo posto in qualificazione ed un convincente successo agli ottavi sulla Croazia (con punteggi davvero notevoli), mentre ai quarti contro l’Indonesia è arrivata una controprestazione che ha sancito l’eliminazione azzurra.

Il settore maschile dunque sarà rappresentato a Tokyo solo da Nespoli, che andrà a caccia di una medaglia nella competizione individuale (da n.3 del ranking mondiale) e nella prova a coppie mista (format in cui è bronzo iridato in carica e vincitore degli European Games 2019).

