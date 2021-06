Tiro a volo, Coppa del Mondo Osijek 2021: il test che precede le Olimpiadi di Tokyo. Azzurri carichi

Altri piattelli da sbriciolare per entrare sempre di più nel clima olimpico. Dopo gli Europei, il tiro a volo internazionale mette un altro appuntamento sulla sua agenda: la tappa di Coppa del Mondo da disputarsi a Osijek, l’impianto che ormai è diventato un punto di riferimento per gli shooting sports a tutto tondo.

Trap e skeet tirano a lucido i fucili nell’ultimo test verso Tokyo e come in ogni rassegna del tiro a volo che si rispetti non potrà mancare la presenza dell’Italia che domani, poi, presenterà l’effettiva squadra per i Giochi che si terranno in Sol Levante.

Secondo quanto appreso da OA Sport, questi dovrebbero essere gli shooters scelti:

TRAP

Maschile

Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Erminio Frasca

Femminile

Jessica Rossi, Silvana Stanco, Erica Sessa

SKEET

Maschile

Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro, Domenico Simeone

Femminile

Diana Bacosi, Chiara Cainero, Chiara Di Marziantonio

Un contingente quindi molto rodato che in Croazia cercherà le ultime risposte prima di partire alla volta di Tokyo, dove l’obiettivo sarà quello di ottenere il maggior numero di accessi alle finali per poi giocarsi le medaglie, così come fu a Rio 2016 e come è stato recentemente agli Europei 2021 tenutisi proprio a Osijek.

La curiosità maggiore sarà capire nel Mixed Team di Trap, che sarà specialità olimpica, quale delle due alfiere, fra Jessica Rossi e Silvana Stanco, farà compagnia a Mauro De Filippis.

