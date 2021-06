Pochi minuti fa è stato svelato il roster a disposizione degli Stati Uniti per la caccia alla nona medaglia d’oro, la settima consecutiva, nel basket femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Più che di una selezione di 12 giocatrici, in questo caso si può tranquillamente parlare di un elenco di All Star. Sono davvero poche le assenze: Elena Delle Donne (la cui vicenda è comunque complicata, anche e soprattutto col passare del tempo) e le Ogwumike le principali, ma questo rende l’idea di quanto sia ampio e importante il parco giocatrici USA.

Queste le 12 di Dawn Staley, che allena a South Carolina:

Sue Bird (Seattle Storm)

Diana Taurasi (Phoenix Mercury)

Sylvia Fowles (Minnesota Lynx)

Tina Charles (Washington Mystics)

Brittney Griner (Phoenix Mercury)

Breanna Stewart (Seattle Storm)

Jewell Loyd (Seattle Storm)

A’ja Wilson (Las Vegas Aces)

Ariel Atkins (Washington Mystics)

Napheesa Collier (Minnesota Lynx)

Skylar Diggins-Smith (Phoenix Mercury)

Chelsea Gray (Las Vegas Aces)

Basta guardare i primi nomi per capire già la natura della squadra americana che andrà in Giappone. Sarà con ottime probabilità l’ultimo ballo a cinque cerchi per vari miti della pallacanestro internazionale: Sue Bird ha 40 anni, Diana Taurasi 38 (39 a Tokyo), Sylvia Fowles 35 e Tina Charles 32.

La quota giovane (che in questa fattispecie scende fino ai 24 anni) comprende tra le altre A’ja Wilson, che in soli tre anni di WNBA è già riuscita a vincere il titolo di MVP nel 2020 diventandone la miglior stoppatrice. E ne ha 26 Breanna Stewart, il cui palmares è già, se non pari a quello di leggende come le già citate Bird e Taurasi, quantomeno realmente vicino a quella quota.

Team USA, che complessivamente conta non meno di 60 medaglie d’oro tra Olimpiadi, Mondiali e altre competizioni, ha vinto 66 partite a cinque cerchi a fronte di 3 sconfitte. Bird e Taurasi ci saranno per la quinta volta, come soltanto (e qui si parla di basket in assoluto, uomini compresi) Teresa Edwards (una stagione a Vicenza, agli inizi, quella 1986-1987), Juan Carlos Navarro (Spagna, leggenda del Barcellona), Adriana Moises Pinto (Brasile, alias Adrianinha, anni a Faenza e Parma), Oscar Schmidt (Brasile, la Mao Santa di Caserta), Andrew Gaze (un anno a Udine) e Teofilo Cruz (Porto Rico).

Il debutto delle americane lo vedremo giovedì 27 luglio alle 6:40 contro la Nigeria, in un girone che comprende anche Giappone e Francia, molto intrigante sotto diversi punti di vista.

