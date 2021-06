L’Italia si sblocca dopo cinque giornate e conquista il primo podio in quel di Parigi in occasione della terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2021 di tiro con l’arco outdoor. Quest’oggi il programma era riservato alle finali della divisione compound, mentre domani andranno in scena le sfide decisive del ricurvo con un azzurro (Federico Musolesi) impegnato.

Allo stadio Charléty di Parigi, la coppia azzurra mista di compound formata da Paola Natale e Federico Pagnoni si è ben comportata vincendo la finale per il 3° posto grazie ad una prestazione davvero notevole. 159-156 il risultato conclusivo in favore del Bel Paese, che si è imposto sulla Danimarca di Tanja Gellenthien e Mathias Fullerton.

Vittoria per la Russia nella finalissima sulla Colombia per 157-156, a testimonianza del fantastico punteggio firmato dalla formazione tricolore. Appuntamento fissato domani pomeriggio per le semifinali individuali del ricurvo maschile, con il nostro Musolesi chiamato all’impresa impossibile contro il campione del mondo in carica Brady Ellison.

