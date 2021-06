Atletica, Campionati Italiani 2021: copertina per Dal Molin, vincono Iapichino e Jacobs

Va in archivio a Rovereto, in provincia di Trento, la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2021 di atletica leggera: allo Stadio Quercia la copertina è per Paolo Dal Molin, che diventa il nuovo primatista italiano sui 110 hs staccando il minimo olimpico in 13″27.

Molto bene anche Marcell Jacobs in 10.01 nei 100 metri, ma con vento contrario di -1.0: per lui si tratta del quarto titolo italiano consecutivo con il secondo tempo in carriera dopo il 9″95 che è primato nazionale. Nei 100 femminili vince Anna Bongiorni con il personale in 11.27 (-1.0), mentre nei 100 ostacoli successo di Luminosa Bogliolo in 12.90.

Ad imporsi nei 400 metri è Edoardo Scotti in 46.13, mentre tra le donne vince Alice Mangione in 52.09. Negli 800 donne si impone Elena Bellò in 2:00:44, infine non incanta nel lungo femminile Larissa Iapichino, che vince ma si ferma a 6.42. Tra egli uomini la spunta Filippo Randazzo con 7,94.

Nel salto in alto femminile vittoria con 1,88 per Elena Vallortigara, mentre nel salto con l’asta maschile vince con 5.50 Ivan De Angelis. Nel lancio del giavellotto uomini si impone Roberto Orlando con 80,35, mentre Sara Fantini primeggia con 70,34 nel martello donne.

Nelle prove multiple, che si sono completate oggi, svettano nel decathlon Lorenzo Modugno, al personale con 7303 punti e nell’eptathlon Marta Giaele Giovannini con 5496. In serata nel getto del peso uomini affermazione per Nick Ponzio con 20.78.

