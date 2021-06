Quarta giornata di gara che va in archivio senza acuti per l’Italia nella terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di tiro con l’arco, in corso di svolgimento fino a domenica 27 giugno allo stadio Charléty di Parigi. Quest’oggi il programma era incentrato esclusivamente sulle eliminatorie delle prove a squadre tradizionali (quindi non miste), mentre nei prossimi due giorni sono previste le finali di tutti i tabelloni.

Brutte notizie purtroppo per entrambi i terzetti azzurri di ricurvo impegnati a Parigi, usciti di scena agli ottavi di finale e quindi fuori dai giochi nella lotta per il podio. In campo maschile Marco Galiazzo, Federico Musolesi e Mauro Nespoli (i tre migliori italiani nel ranking round) hanno perso contro l’Ucraina per 1-5 con i parziali di 51-54 (fatale un 5 azzurro), 55-57 e 54-54.

Sconfitta all’esordio in tabellone (dopo un bye al primo turno) anche per il trio femminile composto da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari ed Elena Tonetta, che ha ceduto il passo alla Turchia con il punteggio finale di 3-5 al termine di una sfida molto tirata (50-50 53-55 56-54 55-57 gli score parziali).

Prestazione sicuramente più incoraggiante nonostante un epilogo beffardo invece per le squadre italiane impegnate nella divisione compound (specialità non olimpica). Marco Bruno, Sergio Pagni e Federico Pagnoni hanno chiuso il torneo maschile al 4° posto perdendo la finalina contro la Francia per 230-232, mentre Paola Natale, Elisa Roner e Marcella Tonioli si sono fermate in semifinale allo shoot-off con la Colombia (28-29) per poi perdere nettamente la finale per il 3° posto contro l’Olanda per 226-232.

Foto: World Archery