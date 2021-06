Tiro a volo, Europei 2021: Mauro De Filippis e Valerio Grazini in corsa per la finale nel trap maschile

Jessica Rossi chiama, Mauro De Filippis e Valerio Grazini rispondono: al termine della prima giornata delle qualificazioni del trap maschile agli Europei di tiro a volo 2021 in corso ad Osijek (Croazia) i due azzurri sono in corsa per la finale in vista degli ultimi 50 piattelli di domani. In palio ci sarà anche un pass olimpico.

In testa con 75/75 ci sono lo slovacco Marian Kovacocy ed il ceco Jiri Liptak, seguiti a quota 74/75 dal greco Ioannis Chatzitsakiroglou e da Mauro De Filippis, infine al quinto posto sono in tre con lo score di 73/75, ovvero il britannico Matthew John Coward-Holley, il tedesco Paul Pigorsch e Valerio Grazini.

All’ottavo posto c’è un gruppo di sette tiratori a quota 72, mentre è più staccato il terzo azzurro in gara, Daniele Resca, che si attesta, con altri sette tiratori, al 33° posto con 69/75, con poche speranze di poter rientrare tra i sei finalisti di domani al termine delle qualificazioni.

Va ricordato che gli azzurri sono alla ricerca dell’unico pass per i Giochi a disposizione: qualora la carta olimpica dovesse essere centrata da un tiratore italiano, questa sarà assegnata in maniera non nominale all’Italia, dunque poi sarebbe il DT a determinare chi andrà a Tokyo.

Qualora il pass dovesse essere conquistato da un altro Paese, verrebbe poi assegnato quello attraverso il ranking in maniera nominale a Mauro De Filippis. Se l’Italia dovesse centrare il pass nel trap maschile agli Europei, quello attraverso il ranking andrebbe al tedesco Andreas Loew, nel gruppo al 15° posto oggi a quota 71.

Foto: comunicato stampa FITAV