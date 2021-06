Jessica Rossi conferma di essere già in forma olimpica: l’azzurra difende la medaglia d’argento già ottenuta nel 2019 nella finale del trap femminile agli Europei di tiro a volo 2021 in corso ad Osijek (Croazia), che vede andare il titolo ancora alla russa Daria Semianova, con la Russia che già al mattino aveva incamerato l’unico pass olimpico in palio.

L’azzurra si arrende, nei 50 piattelli che assegnano titolo e medaglie, soltanto alla russa Daria Semianova, che vince, dopo aver condotto a lungo, con il punteggio di 44-41. Agli Europei del 2019 era finita 45-44 sempre per la russa. La medaglia di bronzo va alla francese Carole Cormenier, fuori al terzo posto con 32/40.

Quarta la russa Ekaterina Subbotina, che già al termine delle qualificazioni si era assicurata l’unico pass a disposizione per le Olimpiadi con 28/35, quinta la spagnola Fatima Galvez, bronzo agli European Games del 2019, con 22/30, infine sesta piazza per la campionessa del mondo 2018, la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, con 15/25.

Alle ore 16.15 il via alla finale del trap maschile, con due azzurri, Mauro De Filippis e Valerio Grazini, che inseguono l’unico pass olimpico in palio. In corsa per il posto ai Giochi anche il greco Ioannis Chatzitsakiroglou e lo slovacco Marian Kovacocy, mentre spareranno per le medaglie il ceco Jiri Liptak ed il britannico Matthew John Coward-Holley.

Foto: LaPresse