Golf: al Porsche European Open ammesso il pubblico in quantità limitata

Per la prima volta rivedremo il pubblico in un torneo dell’European Tour. Succederà ad Amburgo, in Germania, dove il Porsche European Open è già stato vittima di peripezie di altro genere che lo hanno obbligato a cambiare date (5-7 giugno) e format (su tre giri invece che su quattro).

La decisione è di ammettere al massimo 2000 persone al giorno, per un accordo preso tra il circuito continentale e le autorità di pubblica sanità tedesche. Torneo importante, questo, perché mette in palio gli ultimi dieci posti a disposizione per giocare lo US Open dal 17 al 20 giugno.

Plaude Martin Kaymer, ancor oggi l’uomo simbolo del golf tedesco moderno: “Rivedere il pubblico sul circuito sarà sensazionale“. Negli States le cose sono cambiate già da qualche tempo, ed è noto il caso che si è creato dopo che migliaia di persone hanno attorniato Phil Mickelson e Brooks Koepka nelle fasi finali del PGA Championship.

Un solo giocatore di casa ha vinto questo torneo in passato, ed è anche il più noto di sempre: Bernhard Langer, due volte trionfatore. Ultimo a portare a casa il successo, nel 2019, è stato l’inglese Paul Casey.

