Tiro a volo, Europei 2021: argento per Lorenzo Franquillo nel trap junior

Si sono disputate oggi le due finali individuali del trap per la categoria junior agli Europei di tiro a volo 2021 in corso ad Osijek (Croazia): arriva un argento per l’Italia grazie a Lorenzo Franquillo, mentre si fermano ai piedi del podio Giorgia Lenticchia, quarta, e Sofia Littame, quinta.

Nella prova maschile oro al russo Kirill Bagrov, il quale supera al secondo piattello dello shoot-off l’azzurro Lorenzo Franquillo, che deve accontentarsi dell’argento dopo che entrambi avevano chiuso a quota 41/50. Bronzo allo spagnolo Andres Garcia con 30/40.

Nella gara femminile oro alla britannica Lucy Charlotte Hall, che dopo 50 piattelli batte per 41-40 la lusitana Maria Ines Coelho De Barros. Bronzo alla ceca Zina Hrdlickova con 30/40. Quarta piazza per Giorgia Lenticchia con 25/35, quinta posizione per Sofia Littame con 21/30.

Domani per la categoria junior si disputeranno le finali a squadre, maschile e femminile, del trap.

Foto: ISSF