Si è appena conclusa ad Antalya la prima giornata ufficiale di gara dei Campionati Europei 2021 di tiro con l’arco, ultimo evento in calendario prima del Preolimpico su scala mondiale di Parigi. Quest’oggi si sono svolte le 72 frecce di ranking round ed i primi turni eliminatori delle prove a squadre tradizionali (terzetti maschili e femminili), con l’Italia che è di fatto ancora in corsa con tutti gli effettivi nei vari tabelloni.

Per quanto riguarda il settore femminile, Elena Tonetta ha chiuso il ranking round in undicesima posizione con 653 punti e si è guadagnata un bye per il secondo turno del tabellone individuale proprio come Vanessa Landi, 27ma con 634 punti. Qualificazione negativa invece per Tanya Giaccheri, solo 41ma (619 punti) e costretta ad entrare in gara domattina già al primo turno contro la lituana Ramanauskaite.

Con questi punteggi, l’Italia si è attestata in ottava piazza e se la vedrà agli ottavi di finale della prova a squadre femminile con la Polonia, n.9 del seeding, con all’orizzonte un eventuale quarto da incubo contro la favorita Russia. Squadra russa che ha firmato quest’oggi il nuovo record europeo con i 2000 punti totalizzati nel ranking round da Svetlana Gomboeva, Ksenia Perova e Elena Osipova (autrice a sua volta del nuovo primato continentale individuale con 684).

Più attardati i nostri portacolori del ricurvo maschile, con Marco Morello 36° (641 punti), Yuri Belli 54° (632) ed il veterano Michele Frangilli 63° (622) a causa di una seconda parte di qualificazione in calando. Tutti e tre dovranno quindi entrare in gara direttamente al primo turno del tabellone individuale a eliminazione diretta. Il trio azzurro ha già esordito invece nella prova a squadre, regolando la Finlandia per 6-2 e accedendo agli ottavi di finale contro la Germania (n.1 del seeding).

Foto: World Archery