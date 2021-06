Tiro a segno, Coppa del Mondo Osijek 2021: Russia a segno nella carabina tre posizioni femminile a squadre

Si sono disputate oggi ad Osijek, in Croazia, due finali in specialità non olimpiche nella tappa della Coppa del Mondo di tiro a segno 2021: nella carabina tre posizioni 50 metri la Russia vince la prova femminile a squadre, mentre la Polonia conquista la gara a coppie miste.

Nella gara femminile a squadre nella finale per il primo posto la Russia di Yulia Zykova, Polina Khorosheva e Yulia Karimova batte per 47-31 l’Austria di Rebecca Koeck, Olivia Hofmann e Sheileen Waibel, mentre nella finale per il terzo posto l’Ucraina di Anna Ilina, Lessia Leskiv e Viktoriya Sukhorukova supera per 46-44 l’Ungheria di Lea Horvath, Eszter Denes e Gitta Bajos.

Nella gara a coppie miste nella finale per il primo posto la Polonia di Maciej Kowalewicz e Natalia Kochanska batte per 33-19 Croazia 1 di Petar Gorsa e Snjezana Pejcic, mentre nella finale per il terzo posto la Bielorussia di Yury Shcherbatsevich e Maria Martynova supera per 31-21 Ungheria 1 di Eszter Meszaros ed Istvan Peni.

Foto: ISSF