Tennistavolo, Paralympic World Qualification Tournament 2021: molto bene i quattro azzurri in Slovenia

Va in archivio a Lasko, in Slovenia, il Paralympic World Qualification Tournament 2021 di tennistavolo, che mette in palio gli ultimi pass (al vincitore di ogni classe, 11 maschili e 10 femminili) per le Paralimpiadi di Tokyo: ottimi i risultati dei quattro azzurri in gara.

Nella classe 6 maschile Matteo Parenzan vince il Gruppo B, prima battendo per 3-0 (11-8, 11-3, 13-11) il tedesco Benedikt Muller, e poi superando per 3-1 il giapponese Kazuki Shichino. L’azzurro si qualifica così ai quarti di finale, in programma domani alle ore 17.40. Nel Gruppo C della classe 3 maschile Matteo Orsi prima supera per 3-0 (11-8, 11-9, 11-6) il giapponese Shihichi Yoshida, poi batte per 3-0 (11-8, 12-10, 11-8) il francese Sylvain Noel. L’azzurro domani alle 09.40 sfiderà il sudcoreano Jang Yeongjin: in palio il primo posto nel raggruppamento.

Nel Gruppo C della classe 2 maschile Federico Crosara batte prima per 3-0 (11-4, 11-5, 11-3) l’iracheno Ali Al Saedi e supera poi per 3-0 il russo Rasul Nazirov. Per l’italiano domani alle ore 13.00 sfida per il primo posto con il thailandese Thirayu Chuewong. Lorenzo Cordua nel Gruppo A della classe 10 maschile cede per 0-3 (9-11, 9-11, 7-11) al polacco Igor Misztal e domani alle ore 10.20 sfiderà il ceco Tibor Chmela: in palio il passaggio al tabellone ad eliminazione diretta, che per l’azzurro si concretizzerà in caso di vittoria.

Va ricordato che con l’ufficializzazione delle classifiche di marzo 2020 del tennistavolo paralimpico già ben cinque atleti italiani avevano ottenuto l’accesso alle Paralimpiadi di Tokyo: attraverso il ranking paralimpico si sono qualificati Michela Brunelli (Tennistavolo Castel Goffredo) nella classe 3 femminile, Giada Rossi (Lo Sport è Vita Onlus) nella classe 1-2 femminile, Andrea Borgato (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e Federico Falco (Fondazione Bentegodi), entrambi nella classe 1 maschile, ed Amine Kalem (Tennistavolo Romagnano), nella classe 9 maschile.

Foto: comunicato stampa FITET