Una notizia lieta per il movimento del tennistavolo italiano. Oggi, la Federazione Internazionale ha ufficializzato i nomi degli atleti ammessi attraverso il ranking a prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo e la 28enne altoatesina Debora Vivarelli, grazie alla posizione conquistata al n. 71 della classifica mondiale, potrà partecipare alla rassegna a Cinque Cerchi.

Un risultato notevolissimo vista la storia del nostro Paese in questa disciplina. Aggiornando il tutto, gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così a 293 (151 uomini, 142 donne) in 27 discipline differenti con 67 pass individuali.

“Sono immensamente felice, per me, per la mia famiglia, per il mio tecnico Jason Luini e per la società, perché io alla fine scendo in campo, ma il lavoro vero lo fanno loro dietro le quinte. Sono contenta per il Centro Sportivo Esercito, perché senza di loro nulla sarebbe stato possibile, e per la Federazione, che mi ha dato la possibilità di disputare una miriade di tornei in giro per il mondo, per raggiungere la posizione che ho nel ranking, che è quella che mi ha consentito di qualificarmi. Il mio pensiero va anche al coach della Nazionale Maurizio Gatti, che mi segue da quando avevo 11 anni e dunque mi conosce fin da bambina. Siamo cresciuti entrambi, lui come allenatore e io come atleta, ragazza e donna“, le parole emozionate di Vivarelli (fonte: Fitet).

E dunque il programma sarà il seguente: “Prima di tutto avremo gli Europei in Polonia, con il raduno al Centro Federale di Terni dal 9 al 15 giugno e la partenza il 18. Quello sarà un primo test importante, per vedere se potrò dire veramente di essermi ripresa. Se riuscirò a esprimermi al massimo, mi auguro di fare qualcosa di buono“.

Foto: Fitet