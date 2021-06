Tennis: Novak Djokovic preparerà Wimbledon giocando in doppio a Maiorca

Ci sarà anche Novak Djokovic a Maiorca, nell’ATP 250 su erba di Spagna, ma non nella forma in cui tutti lo aspetterebbero. Il serbo, infatti, giocherà soltanto in doppio (con partner ancora da definire) in preparazione alle fatiche che gli saranno richieste a Wimbledon, dove difende il titolo conquistato nel 2019 per la quinta volta.

Il serbo continua la sua rincorsa al Grande Slam, dopo aver confermato Melbourne quale proprio feudo agli Australian Open e dopo la conquista del Roland Garros, il suo secondo, arrivato in rimonta dopo esser stato sotto di due set con il greco Stefanos Tsitsipas.

La scelta di Djokovic si basa su un fattore fondamentale: l’erba del posto è la stessa che si usa sui campi più famosi al mondo. Per il numero 1 del ranking ATP, va ricordato, tutto ruota intorno alle 14:00 del 28 giugno, quando inaugurerà, come tradizione prevede, il Centre Court in quanto detentore del titolo.

Djokovic, quest’anno, ha giocato soltanto due volte in doppio, entrambe in ATP Cup, con una vittoria (insieme a Filip Krajinovic) contro il Canada e una sconfitta (assieme a Nikola Cacic) con la Germania.

Foto: LaPresse