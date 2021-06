Tennis: Dominic Thiem rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo

Dominic Thiem, con una serie di tre messaggi su Twitter, comunica la propria rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo. Per la seconda volta l’austriaco decide di dare forfait alla rassegna a cinque cerchi, dopo che lo aveva già fatto a Rio anche sulla base di una scarsa attrazione che il numero 5 del mondo ha per l’evento. Recentemente il suo coach, Nicolas Massu, che aveva dato due gioie d’oro in ventiquattr’ore al suo Cile ad Atene 2004, era riuscito a fargli cambiare apparentemente idea, ma ora c’è la doccia fredda per i tifosi austriaci che speravano in una sua presenza.

Questo il testo dei tweet: “Ciao a tutti, ho tristi novità da condividere con voi. Dopo aver parlato con il mio team e dopo aver analizzato la mia situazione ho preso la molto difficile decisione di rinunciare a competere alle Olimpiadi di Tokyo. Per me, come per tutti gli atleti, prendere parte alle Olimpiadi e rappresentare il mio Paese è un grande onore, e questo rende la decisione ancora più difficile. Tuttavia, il 2021 non è partito come mi aspettavo, e non mi sento pronto a giocare al meglio a Tokyo. Queste ultime due settimane mi sono allenato duramente, e sto iniziando a migliorare la mia condizione e la mia concentrazione poco a poco. Il mio obiettivo è di lavorare duro nelle prossime settimane, dare il mio meglio a Wimbledon, continuare ad allenarmi e, si spera, difendere il mio titolo agli US Open. Auguro a tutto il team austriaco che viaggerà a Tokyo tutto il meglio. Sono giovane e spero di poter giocare per l’Austria alle Olimpiadi di Parigi 2024“.

Al posto di Thiem entrerà il sudcoreano Soonwoo Kwon, numero 79 del mondo al momento della chiusura delle liste per le Olimpiadi. Prima di lui ci sono il britannico Kyle Edmund e lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma uno, che pure avrebbe i requisiti per giocare, è al momento infortunato, mentre l’altro non può andare a Tokyo perché ci sono già i quattro spagnoli al via (Pablo Carreno Busta, Alejandro Davidovich Fokina, Albert Ramos Vinolas e Feliciano Lopez) e lui è oltretutto dietro ad altri due prima di poter entrare (Jaume Munar e Pablo Andujar).

L’Austria resta così al momento senza rappresentanti al maschile e anche al femminile in termini di singolare. L’unica speranza è legata al doppio tra gli uomini, con Jurgen Melzer e Olivier Marach attualmente al numero 24 e 30 dell’apposito ranking; c’è anche Philipp Oswald al numero 36. Quest’anno, però, nessuno di loro ha giocato con gli altri due sul tour.

