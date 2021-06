Simone Bolelli e Maximo Gonzalez hanno vinto il torneo di doppio all’ATP 250 di Maiorca, battendo in semifinale per 6-1 7-5 il neozelandese Marcus Daniell e l’austriaco Philipp Oswald. Sembra un controsenso, e invece non è tale: sull’erba spagnola, infatti, l’italiano e l’argentino conquistano il loro terzo torneo del 2021 perché Novak Djokovic e Carlos Gomez-Herrera, a causa di un problema fisico dello spagnolo, hanno già fatto sapere fin da giovedì che non si sarebbero presentati in campo per l’ultimo atto.

Finisce così, dunque, un evento nel quale, nella giornata odierna, per Bolelli e Gonzalez c’è subito tanta carne al fuoco, con Daniell e Oswald che non sono in grado di tenere in alcun modo nel primo set, finito 6-1 a favore del duo italoargentino.

Vanno più nel segno dell’equilibrio le cose nel secondo parziale, con un solo game, l’ottavo, che va a terminare al deciding point. Questo almeno fino alla vigilia del tie-break che non c’è, perché l’altro punto decisivo, di fatto, regala il successo a Bolelli e Gonzalez.

Con questa vittoria i due si portano a distanza non tanto grande (poco più di 100 punti) dalla zona ATP Finals nella Race, che a differenza di quella normale, sempre ovviamente parlando di ranking di doppio, ragiona sulle coppie e non sui singoli giocatori. Nell’una Bolelli/Gonzalez sono all’11° posto, nell’altra l’argentino sarà 39° e l’azzurro 52°.

