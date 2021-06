Svizzera-Turchia oggi, Europei calcio 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

Svizzera e Turchia si affrontano nella terza giornata della fase a gironi degli Europei di calcio. Una partita che conta soprattutto per gli elvetici, che con una vittoria potrebbero rientrare ancora in corsa sia per il secondo posto (dipenderà molto anche dall’esito di Italia-Galles). Con quattro punti la Svizzera poi sarebbe molto vicina a rientrare tra le migliori terze. Discorso diverso per la Turchia che ha bisogno di un vero e proprio miracolo, essendo a zero punti dopo le sconfitte con Italia e Galles.

Qui di seguito il programma completo di Svizzera-Turchia, sfida valevole per gli Europei di calcio 2021. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta televisiva su Sky Sport (canale 253) ed in streaming su SkyGo. Non perdetevi anche la diretta scritta su OA Sport.

SVIZZERA-TURCHIA, EUROPEI CALCIO 2021: PROGRAMMA

DOMENICA 20 GIUGNO

ore 18.00 Svizzera-Turchia

SVIZZERA-TURCHIA, EUROPEI CALCIO 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Sky Sport (canale 253). Il match è presente anche in Diretta Gol su Sky Sport (canale 251)

DIRETTA STREAMING – SkyGo, NowTV

DIRETTA SCRITTA – OA Sport

SVIZZERA-TURCHIA, EUROPEI CALCIO 2021: PROBABILI FORMAZIONI

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic.

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Söyüncü, Demiral, Meras; Yokuslu; Yazici, Tufan, Calhanoglu, Karaman; Yilmaz.

FOTO LaPresse