Surf, Ranch Pro 2021: i sigilli di Filipe Toledo e di Johanne Defay in California. Leonardo Fioravanti 9°

Gli assi della tavola si sono esibiti a Lemoore, in California (Stati Uniti), per il sesto appuntamento della stagione del Tour del surf. Lo spettacolo sulle onde negli States non è mancato e i riscontri sono stati significativi.

Parlando della prova maschile, potremmo dare una definizione: “Brasile Caput Mundi”. I surfisti verdeoro continuano a caratterizzare con le loro qualità gli eventi previsti e un atto conclusivo tutto brasiliano non stupisce. Ha sorpreso un po’ l’esito finale nel senso che il meno accreditato Filipe Toledo sia riuscito a prevalere al cospetto del n.1 del ranking Gabriel Medina. Grazie all’interpretazione ottime della seconda onda a destra e a sinistra, Toledo ha accumulato 17.94 come score contro i 10.60 di Medina.

Pertanto, alla fine della fiera, è arrivato il successo del nativo di Ubatuba che sale in terza posizione nella classifica mondiale. Il fatto che siano attualmente tre i brasiliani a occupare le prime tre posizioni della graduatoria generale non sorprende di certo, citando il secondo posto di Italo Ferreira. Da apprezzare il piazzamento di Leonardo Fioravanti, che districandosi piuttosto bene in questa tappa ha trovato un nono posto buono per una stagione che purtroppo non lo vedrà protagonista negli imminenti Giochi Olimpici di Tokyo.

A proposito di questo, Brasile che si propone come formazione guida al maschile nella rassegna a Cinque Cerchi, ma attenzione alla Francia se si parla di circuito femminile. Sì, perché Johanne Defay ha alzato decisamente l’asticella nel round californiano e la vittoria dell’atto conclusivo contro la n.1 del mondo Carissa Moore, quattro volte campionessa mondiale, ha un suo peso. Un confronto molto serrato nel quale la transalpina si è giocata molto bene le proprie carte, spuntandola per pochissimo: 16.63 contro il 16.23 dell’hawaiana. Con questo risultato, Defay ha compiuto un grande balzo in avanti nella classifica generale, comandata sempre da Moore, visto che ora è seconda a precedere l’australiana Sally Fitzgibbons.

Credit: WSL