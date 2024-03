Surf, vittorie di Griffin Colapinto e di Johanne Defay al MEO Rip Curl Pro Portugal. 5° Leonardo Fioravanti

Andato in archivio il terzo appuntamento del massimo circuito internazionale del surf. Il MEO Rip Curl Pro Portugal, di scena al Supertubos beach di Peniche, ha eletto re e regina della tavola per questo round del Championship Tour. I vincitori questa terza uscita stagionale sono stati Griffin Colapinto e Johanne Defay.

Il 25enne di San Clemente, in California, ha ottenuto il primo sigillo stagionale, dopo i due noni posti delle prime due tappe. Il californiano ha piegato la resistenza dell’australiano Ethan Ewing, trovando nell’ottava e nona onda punteggi di grande rilievo (8.27; 9.67). 14.54 lo score dello statunitense rispetto all’11.13 dell’aussie. Con quest’affermazione Colapinto comanda il ranking mondiale (16.640) a precedere proprio Ewing (15.865).

Nella top-10 della classifica mondiale troviamo Leonardo Fioravanti, che ha guadagnato quattro posti rispetto all’ultimo aggiornamento. Il surfista nostrano ha concluso al quinto posto in questo appuntamento, mettendo in mostra con un buon opening round e proseguendo con le vittorie contro il brasiliano Caio Belli e il giapponese Kanoa Igarashi. Solo un campione come Gabriel Medina è riuscito ad arrestarne la corsa nei quarti, con una super prestazione da 18.00 rispetto al 14.13 di Fioravanti.

Tra le donne Francia ha potuto esultare grazie all’affermazione di Defay che con lo score di 10.83 ha regolato nell’atto conclusivo l’australiana Tyler Wright (5.50). Per la transalpina, dopo due quinti posti, il primo sigillo stagionale. Nel ranking WSL Defay è seconda con 19.490, preceduta dall’australiana Molly Picklum con 20.410.