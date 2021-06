Il mondo del surf, in attesa dei Giochi Olimpici di Tokyo, guarda a quel che sarà e dopo che le prime cinque tappe del Tour sono andate in scena, si è in attesa di cimentarsi nel Surf Ranch Pro a Lemoore, in California.

Ci sono però delle novità sul calendario e le motivazioni purtroppo sono sempre legate alla pandemia Covid-19. La tappa di Rio de Janeiro, per la precisione a Saquarema, non si terrà. Gli organizzatori hanno deciso di annullare l’appuntamento, dopo che inizialmente il tutto era stato rinviato dal mese di giugno a quello di agosto.

Sfortunatamente, la crisi emergenziale in territorio brasiliano è molto seria e per questo le autorità non vogliono correre ulteriori rischi legati ai contagi, optando per la cancellazione del round. “Abbiamo preso la decisione di annullare l’appuntamento a Saquarema per la sicurezza degli atleti, dopo aver consultato le autorità locali. La WSL non vede l’ora di tornare qui nel 2022 per veder competere i surfisti più forti del mondo“, il testo del comunicato della World Surf League.

Pertanto il calendario avrà la seguente impostazione:

6 – Surf Ranch Pro: Lemoore, California, USA (18-20 giugno)

7 – Open Mexico: Barra de La Cruz, Messico (10-20 agosto)

8 – Tahiti Pro: Teahupo’o, Tahiti (24 agosto – 3 settembre)

Credit: WSL