Surf, Isa World Surfing Games 2021: Claire Bevilacqua al terzo round, Leonardo Fioravanti e gli altri azzurri ai ripescaggi

Giorni importanti per il mondo del surf a El Salvador, dove sono iniziati gli Isa World Surfing Games 2021. Una rassegna molto importante perché oltre al successo della competizione in sé ci si giocherà l’ultima chance per staccare il biglietto per Tokyo, visto che la specialità fa parte del programma olimpico.

I posti in palio sono in tutto 12: 5 per gli uomini e 7 per le donne. Gli altri 28 atleti dei 40 ammessi ai Giochi, massimo due ragazzi e due ragazzi per Paese, si sono già qualificati tramite il World Surf League Championship Tour, gli ISA World Surfing Games 2019 e i Lima 2019 Pan American Games. Si sono tenuti i primi due round di questa competizione maschile e femminile. L’Italia si è presentata con Angelo Bonomelli, Edoardo Papa e Leonardo Fioravanti tra gli uomini, mentre hanno risposto presente tra le donne Emily Gussoni, Giada Legati e Claire Bevilacqua.

Purtroppo i riscontri finora non sono stati esaltanti e soltanto Bevilacqua è riuscita a raggiungere il terzo round, mentre il resto della truppa italiana dovrà affrontare la trafila dei ripescaggi. La 38enne nativa di Perth si è imposta nel primo confronto della heat-31 con lo score di 9.93 al cospetto della costaricana Eva Luna Woodland (9.43), dell’uruguaiana Delfina Morosini (9.04) e della colombiana Angelina Decesare (4.87). Bevilacqua si è ripetuta nel 2° turno ottenendo uno score di 5.3 e facendo meglio nella heat-47 della portoghese Caroline Mendes (5.13), della messicana Shelby Detmers (4.47) e dell’americana Carissa Moore, che non ha raccolto punti. Un risultato significativo se si tiene conto che parliamo della n.1 del ranking mondiale.

Come detto ai ripescaggi gli altri azzurri. Tra gli uomini Fioravanti è giunto terzo nella heat-53 del 2° round (8.5) che lo vedeva contrapposto al rappresentante di Panama Tao Rodriguez (10.07), al marocchino Selyann Zouhir (9.93) e al canadese Shane Campbell (7.33).Poco da fare anche per Bonomelli (terzo nella heat-3 del round 1 vinta dal portoghese Frederico Morais) e per Papa (terzo nella heat-18 del round 1 vinta dallo spagnolo Bryan Perez).

Riferendoci alle altre italiane, Gussoni è giunta terza nella heat-3 del round 1 vinta dalla costaricana Leilani McGonagle. Stesso posizionamento per Legati, preceduta nella heat-14 del round 1 dalla costaricana Brisa Hennessy e dalla colombiana Isabella Gomez. Per cui, anche loro, andranno ai ripescaggi. Una condizione che obbligherà Fioravanti e compagni/e ad arrivare fino in fondo ai recuperi (i primi due posti della “Finale” dei ripescaggi) per poi essere parte dell’atto conclusivo.

