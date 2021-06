Surf, Isa World Surfing Games 2021: Claire Bevilacqua ai ripescaggi, bene Bonomelli, Gussoni e Legati nei recuperi, out Papa

Proseguono incessantemente a El Salvador gli Isa World Surfing Games 2021. Una rassegna molto importante per il surf perché, oltre al successo della competizione in sé, ci si giocherà l’ultima chance per staccare il biglietto per Tokyo, visto che la specialità fa parte del programma olimpico.

I posti in palio sono in tutto 12: 5 per gli uomini e 7 per le donne. Gli altri 28 atleti dei 40 ammessi ai Giochi, massimo due ragazzi e due ragazzi per Paese, si sono già qualificati tramite il World Surf League Championship Tour, gli ISA World Surfing Games 2019 e i Lima 2019 Pan American Games.

Ebbene, dopo i primi tre round disputati, la pattuglia italiana è costretta a passare dal tabellone dei “perdenti” o ripescaggi. Claire Bevilacqua, l’ultima a essere rimasta nel draw dei “winners”, ha ottenuto il terzo punteggio nella heat-55 del terzo turno che la vedeva opposta a grandi atlete come la portoghese Yolanda Sequeira (15.77) e all’australiana Stephanie Gilmore (12.94), sette volte vincitrice del titolo mondiale. Pertanto un accoppiamento complicato nel quale a terminare in ultima piazza è stata l’uruguaiana Marcela Machado (7.8).

Bevilacqua dunque se la dovrà giocare nei recuperi, come già hanno fatto alcuni degli azzurri. Tra gli uomini, avanza Angelo Bonomelli e si ferma definitivamente l’avventura di Edoardo Papa. Bonomelli è giunto secondo nela heat-76 con lo score di 9.06, preceduto solo dall’americano Dimitri Poulos e dunque sarà al secondo turno di questo draw dove troveremo anche Leonardo Fioravanti che non ha gareggiato nella giornata appena trascorsa. Niente da fare, invece, per Papa che davvero per un nulla si è vista preclusa la possibilità di proseguire. Nella heat-85 punteggi molto vicini tra i contendenti: la vittoria è andata al venezuelano Rafael Pereira (14.83) a precedere il danese Oliver Hartkopp (14.1) e appunto l’azzurro (14).

Buone notizie sul versante femminile dove Emily Gussoni e Giada Legati accedono al secondo turno dei recuperi: Gussoni è giunta seconda nella heat-65 ottenendo il punteggio di 11.37, preceduta solo dalla francese Cannelle Bulard (13.33); molto bene Legati vittoriosa nella heat-72 con lo score di 15 a precedere la svizzera Fabienne Sutter (8.73).

Giova ricordare che nel tabellone dei ripescaggi, come anche in quello principale, i primi due di ogni batteria proseguono il proprio percorso e l’eliminazione coincide con un posizionamento al di fuori della top-2. Pertanto Bonomelli, Fioravanti, Bevilacqua, Legati e Gussoni possono ancora ambire all’atto conclusivo del main draw a patto di ottenere le prime due posizioni nel turno finale dei recuperi.

