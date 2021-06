Stefanos Tsitispas ha giocato la Finale del Roland Garros 2021 con la morte nel cuore. Appena cinque minuti prima dell’inizio della partita, infatti, il tennista greco ha saputo che l’amata nonna paterna era morta. Una notizia drammatica che ha inevitabilmente stravolto l’ellenico, ma il 22enne ha voluto scendere ugualmente in campo per fronteggiare Novak Djokovic e inseguire il suo primo sigillo in uno Slam. Il nativo di Atene si era addirittura portato sul 2-0 e ha fatto tremare il numero 1 al mondo, salvo poi subire una clamorosa rimonta da parte del fuoriclasse serbo.

L’attuale numero 4 del ranking ATP ha ricevuto tutti gli onori del merito sulla terra rossa di Parigi e spera di poter tornare in futuro a giocarsi la possibilità di imporsi in uno dei quattro tornei più importanti al mondo. Il suo messaggio rivolto alla nonna (mamma del suo papà e allenatore Apostolos) è stato davvero toccante, tanti nipoti riusciranno a immedesimarsi in queste parole.

“La vita non è solo vincere o perdere. Alzare trofei e celebrare successi è importante, ma non è tutto. Cinque minuti prima di scendere in campo la mia amata nonna ha perso la sua battaglia con la vita. Una donna saggia, la cui fede nella vita e la volontà di dare e offrire non può essere paragonata a nessun altro essere umano che io abbia mai incontrato. È importante che ci siano più persone come lei in questo mondo. Poiché persone come lei vi fanno vivere. E vi fanno sognare. Vorrei dire che indipendentemente dal giorno, dalla circostanza o dalla situazione, questo è interamente dedicato a lei, e solo a lei. Grazie per aver cresciuto mio padre. Senza di lui questo non sarebbe stato possibile“.

Foto: Lapresse