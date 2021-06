Sport in tv, Sky amplia la sua proposta con un nuovi canali anche in streaming

Sky annuncia importanti novità a livello di sport in tv. Dal primo luglio, infatti, vedremo una nuova proposta e una nuova numerazione dei canali, con una programmazione sportiva sempre ricca di eventi e varietà di contenuti, da vivere anche in 4K HDR con Sky Q. Dal canale 200 al 209, infatti, sarà possibile trovare lo sport di Sky su 10 canali, tra conferme e grandi novità, visibili anche in streaming su NOW.

Sul 200 è confermato Sky Sport 24 (anche sul digitale terrestre al canale 481), l’all news con tutte le notizie sportive e i grandi approfondimenti su tutti gli sport, e sul 201 Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 472) continua ad essere il canale di riferimento della programmazione sportiva, con una selezione dei migliori eventi trasmessi su Sky.

Sul 202 arriva Sky Sport Calcio (anche sul digitale terrestre al canale 473), che trasmetterà i match della Serie A TIM, con tre partite in co-esclusiva per ogni turno (sabato sera, domenica a pranzo e lunedì sera) per un totale di 114 match a stagione e quelli della Serie BKT, mentre Sky Sport Football (203) continuerà ad essere la casa del grande calcio internazionale (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), oltre che delle coppe europee (UEFA Champions League – con 121 partite su 137 a stagione – UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League).

Sky Sport Arena (204) sarà il canale del golf, del rugby, dell’atletica leggera, della Major League Baseball, della pallanuoto, della pallamano, del volley e del grande basket internazionale, a partire dal torneo maschile Preolimpico di Belgrado, in attesa di Turkish Airlines EuroLeague e 7 DAYS EuroCup dalla prossima stagione. Su Sky Sport Arena anche le arti marziali (judo, karate) e i programmi ufficiali All Elite Wrestling.

Il nuovo Sky Sport Tennis, al canale 205, è la grande novità, con una straordinaria copertura della stagione di questo sport che sta vivendo una nuova epoca d’oro con i giovani azzurri che puntano ai vertici della classifica mondiale. Dopo l’ATP 500 del Queen’s, la prossima tappa sarà il torneo più prestigioso di tutti, Wimbledon. Subito dopo si ripartirà con altri grandi eventi quali gli ATP Masters 1000 (tutti su Sky Sport Tennis) fino ad arrivare al più atteso di tutti, le Nitto ATP Finals, che si svolgeranno in Italia, a Torino. Senza dimenticare le tappe del World Padel Tour 2021, con tutto il meglio di questo sport che sta facendo impazzire gli italiani.

Sul canale 206 si accende Sky Sport Action, che sarà il canale dove troveranno spazio i principali sport di Sky nei frequenti casi di contemporaneità con altri eventi, oltre che una vetrina dei motori (Formula E, CIV, CEV, Campionato DTM e BMW M2 CS Racing Cup Italy), fatta eccezione per Formula 1 e MotoGP, che continueranno ad avere un palinsesto dedicato rispettivamente sui canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport MotoGP (208).

Anche il basket NBA continuerà ad avere un canale tutto per sé su Sky Sport NBA (209), con la stagione del grande basket professionistico americano che entra nella fase decisiva per l’assegnazione dell’anello, le Finals, al meglio delle sette partite, in scena dall’8 al 21 luglio.

Foto: Lapresse