Lotta femminile, Europei cadetti 2021: tre azzurrine fuori al primo turno

La terza giornata di gare degli Europei di lotta non sorride alle azzurrine impegnate oggi: a Samokov, in Bulgaria, sono salite sulle materassine le prime atlete della lotta femminile, ma le tre rappresentanti dell’Italia sono state tutte eliminate all’esordio e non hanno avuto accesso ai ripescaggi.

Nei -57 kg Bianca Contrafatto è stata battuta dalla turca Nazar Kaya, che si è imposta per superiorità con incontro interrotto sul 10-0, mentre nei -65 kg Elena Nicolodi è stata sconfitta dalla polacca Alicja Nowosad, ed infine nei -73 kg Yvette Valentini ha perso contro l’ucraina Mariia Zenkina, che si è imposta ai punti per 4-0.

Nessuna delle tre ragazze che hanno battuto le azzurrine è arrivata in finale, quindi per le italiane non c’è stato ripescaggio. Domani, sempre nella lotta femminile, saranno impegnate nelle eliminatorie Immacolata Danise (-53 kg), Francesca Lobascio (-61 kg) e Fabiana Dattilo (-69 kg).

Foto: comunicato stampa FIJLKAM