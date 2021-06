Sport in tv oggi (mercoledì 9 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 9 giugno, nuova giornata di eventi sportivi da seguire in compagnia di OA Sport. Si comincia la mattina con le eliminatore dei Mondiali di judo che entreranno poi nel vivo il pomeriggio con il Final Block

Grande attenzione a Parigi, con i quarti di finale dei tabelloni maschile e femminile del Roland Garros: Matteo Berrettini sarà di scena in serata e dovrà confrontarsi con il n.1 del mondo Novak Djokovic. Tanto ciclismo con il Giro d’Italia Under 23, il Giro di Svizzera, Slovenia e del Belgio, oltre che il match di Nations League della Nazionale italiana di volley maschile opposta all’Argentina.

A chiosa di questa giornata il confronto del campionato di basket di Serie A tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna tanto atteso dagli appassionati.

Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA SPORT IN TV OGGI (MERCOLEDI’ 9 GIUGNO)

09.00 Ginnastica ritmica, Europei: primo giorno di gara – Streaming su gymtv.online

10.00 Judo, Mondiali: eliminatorie -63 kg F e -81 kg M – Youtube IJF, Eurosport Player.

10.30 Tennis, WTA 125 Bol: ottavi di finale (Paolini vs Govortsova primo match dalle 10.30, Errani vs Liu quarto match dalle 10.30; Trevisan vs Schmiedlova quinto match dalle 10.30) – nessuna copertura TV.

10.40 Ciclismo, Giro d’Italia Under 23: settima tappa – differita ore 16.15 RaiSport+HD, RaiPlay.

11.00 Tennis, ATP Stoccarda: primo turno – SuperTennis.

11.00 Tennis, Roland Garros: quarti di finale dei tabelloni maschile e femminile – Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+ e DAZN.

(Djokovic-Berrettini quarto match dalle 11.00, non prima delle 20.00)

12.00 Tennis, WTA Nottingham: ottavi di finale – SuperTennis.

13.05 Ciclismo, Giro di Svizzera: quarta tappa – 15.40 Eurosport 2, Eurosport Player e DAZN.

15.00 Ciclismo, Giro di Slovenia: prima tappa – Eurosport Player.

15.15 Ciclismo, Giro del Belgio: prima tappa – Eurosport Player.

15.45 Hockey su prato femminile, Europei Pool A: Italia-Germania – eurohockeytv.org.

16.30 Volley, Nations League: Italia-Argentina – La7d, la7.it/la7d e Volleyball TV.

17.00 Judo, Mondiali: final block -63 kg F e -81 kg M – Youtube IJF, Eurosport Player, Sky Sport Collection, Sky Go e Now.

17.30 Calcio, semifinali playoff Serie C: Avellino-Padova – Eleven Sports.

20.30 Calcio, semifinali playoff Serie C: Alessandria-Albinoleffe – RaiSport, RaiPlay, Eleven Sports.

20.45 Basket, Serie A: Olimpia Milano-Virtus Bologna – RaiSport, Eurosport 2, RaiPlay, Eurosport Player, discovery+ e DAZN.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI JUDO

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SVIZZERA 2021

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARGENTINA DI VOLLEY

LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO

Foto: LaPresse