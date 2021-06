LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Finale Serie A basket in DIRETTA: gara-3 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Segafredo Virtus Bologna-AX Armani Exchange Olimpia Milano, gara-3 della finale scudetto 2020-2021 del campionato LBA Serie A. Dopo la doppia vittoria delle V Nere in terra meneghina, la serie si sposta ora alla Virtus Segafredo Arena di Bologna.

Dopo la vittoria in gara-1 di domenica (77-83 con 19 punti di Milos Teodosic), la Virtus Bologna di coach Sasha Djordjevic si è ripetuta anche lunedì nel secondo atto della finale per il tricolore, 72-83 con la compagine emiliana trascinata da una nuova prestazione stellare del campione serbo, stavolta chiusa con 21 punti. In tre giorni la Segafredo ha espugnato il Mediolanum Forum per ben due volte invertendo il fattore campo, e ora le V Nere potranno giocare le due gare con il pubblico amico forti di un considerevole vantaggio.

L’Olimpia Milano, prima in regular season e forte delle conquiste di Supercoppa e Coppa Italia in questa stagione, è apparsa piuttosto scarica in queste prime due gare della finale. A Bologna l’Armani sarà inoltre priva di Malcolm Delaney, il quale ha riportato una lesione di primo grado al muscolo otturatore dell’anca sinistra nel corso del quarto periodo di gara-2. Coach Ettore Messina ha annunciato cambiamenti in vista di gara-3, in cui per il sodalizio meneghino sarà fondamentale trovare una vittoria per non concedere alla Virtus il primo match-ball per lo scudetto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Olimpia Milano, gara-3 della finale scudetto del campionato LBA Serie A 2020-2021. Palla a due prevista per le ore 20.45 alla Virtus Segafredo Arena di Bologna, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 20.15.

