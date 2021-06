Softball, Serie A1 2021: terzo turno infrasettimanale, Castellana e Saronno in testa ai due gironi

Tutti e sei gli incontri della terza giornata si sono disputati in questo mercoledì che segna per l’Italia un giorno di vitale importanza nella sua storia. La Serie A1 di softball inizia a definire le proprie gerarchie, e soprattutto il girone B sta vedendo in scena situazioni non propriamente tra quelle più attese.

Castellana, infatti, è al comando di tale raggruppamento con 5 vittorie e 1 sconfitta dopo la giornata odierna, che la vede mettere a segno un doppio successo su Collecchio. In questa fattispecie è gara-1 la più combattuta, con il 7-6 delle Thunders provocato dal walk-off di Campanini che spinge a casa per la vittoria Sugg e Giacometti. Rimangono indietro sia Pianoro che Forlì, che nel big match si scambiano i ruoli: il Poderi dal Nespoli è nettamente vittorioso in gara-1 con le due Onofri e Ricchi in grande spolvero, ma in gara-2 lo shutout di Knudsen si combina con la valida di Oliveti che spinge a casa Texeira per l’1-0 definitivo di Pianoro. In coda, scambio di successi tra Sestese e Caserta, con Lacatena che subisce nove punti nel quarto inning nel primo match e qualche problema difensivo di troppo delle toscane nel secondo.

Nell’altro girone, invece, la marcia di Saronno procede anche dopo il confronto di cartello con l’MKF Bollate, che vince gara-1 con punto di Bigatton su errore di Lozada e shutout di Greta Cecchetti, ma finisce travolto in gara-2 a causa di una performance che parte tutta da Abacherli e dai cinque punti nella prima ripresa. Doppia soddisfazione anche per Caronno, vittoriosa sul New Bollate prima solo nel finale con un triplo della solita Alicart dopo aver dovuto assistere a una gran prova della giovane Chiara Di Lauro, poi in modo netto nell’incontro successivo. E in quest’occasione la venezuelana diventa inafferrabile. Doppia manifesta, infine, tra Parma e Nuoro con Cavallo che, al lancio per le sarde, mette assieme una notevole partita, e Limonta che tira fuori una no-hit per replicare qualche ora dopo.

Si ritornerà in campo, ancora una volta con tutte le formazioni di scena, sabato, con un altro turno particolarmente interessante e che prevede Castellana-Forlì e Saronno-Caronno tra le altre sfide.

Girone A:

Taurus Donati Gomme Parma – Banco di Sardegna Nuoro 0-8 (5° inn); 7-0 (5° inn)

Rheavendors Caronno – Lacomes New Bollate 1-0; 6-0.

MKF Bollate – Inox Team Saronno 1-0; 0-8 (5°)

Classifica Girone A: Inox Team Saronno (5-1) .833, MKF Bollate, Taurus Donati Gomme Parma e Rheavendors Caronno (4-2) .667; Banco di Sardegna Nuoro (1-5), .167; Lacomes New Bollate (0-6), .000.

Girone B:

Sestese-Caserta 9-1 (5° inn); 2-4

Thunders & Dragons Castellana – Bertazzoni Collecchio 7-6; 8-0 (5° inn)

Pianoro-Poderi Dal Nespoli Forlì 3-14; 1-0.

Classifica Girone B: Thunders & Dragons Castellana (5-1), .833; Poderi dal Nespoli Forlì e Pianoro (4-2), .667; Bertazzoni Collecchio e Sestese (2-4) .333, Caserta (1-5) .167

Foto: FIBS