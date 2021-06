Softball, Serie A1 2021: Caserta sorprende a metà Forli. MKF vincente nel derby di Bollate

Il girone d’andata della Serie A1 va a iniziare la sua conclusione con le quattro coppie di partite disputate nell’arco di questo sabato. Se nel raggruppamento A ci sono solo doppi successi, è nel B che arriva la sorpresa, con Caserta che riesce a battere Forlì, che in questa fase iniziale non ha certamente reso come nel 2020.

Uno dei confronti del giorno è il derby di Bollate, anche se il confronto MKF-New Bollate è fin troppo sbilanciato a favore delle campionesse d’Italia, che infatti prevalgono per 7-0 e 9-0 con doppia manifesta. Bastano Elisa Cecchetti e Bigatton nel primo confronto, mentre nel secondo si può vedere un vero e proprio confronto generazionale con al lancio da una parte Greta Cecchetti e dall’altra la 2006 Chiara Di Lauro.

Per Caronno, invece, c’è un doppio confronto dalle tonalità diverse: il primo è un 4-2 che è frutto dei due home run di Alicart, della resistenza ottima di Nuoro con Gnani e Piras prima che Sheldon e un altro fuoricampo, di Ambrosi stavolta, chiuda la contesa. Il 12-0 del secondo match non ha storia, così come c’è poco da raccontare nell’8-1 di Saronno nella prima sfida con Parma. Nella seconda, invece, tanta lotta tra Barnhill e Guevara vinta dalla prima al lancio, oltre che dalla coppia Longhi-Marrone.

Forlì vince gara-1 con Caserta sotto la spinta di 11 strikeout di Cacciamani e un singolo e un triplo decisivi nel terzo e quinto inning di Piancastelli, ma si ritrova sconfitta in gara-2. Merito in parte dell’ottimo attacco casertano, in parte di un paio di errori difensivi forlivesi (la sequenza è: Gongora a segno su lancio pazzo, singolo da 2 RBI di Jardines Castillo, altro errore difensivo su cui segna Giudice e poi doppio di D’Andrea che spedisce a casa Giudice). Il quartetto Cerioni-Cacciamani-Vigna-Piancastelli, nella stessa parte bassa della sesta ripresa, prova a riprendere in mano la situazione, ma è tardi e soprattutto Lacatena gestisce la situazione.

RISULTATI GIORNATA 5

Girone A

Lacomes New Bollate-MKF Bollate 0-7; 0-9

Caronno-Nuoro 4-2; 12-0

Parma-Saronno 1-8; 2-4

Girone B

Caserta-Forlì 0-2; 7-6

