Softball, Europei 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

La stagione del softball entra nel vivo e tra pochissimo vedrà disputarsi l’edizione 2021 degli Europei, che si svolgeranno proprio in Italia, precisamente in Friuli-Venezia Giulia, dal 27 giugno al 3 luglio. Una rassegna che segnerà l’inizio della marcia di avvicinamento alle Olimpiadi per le azzurre, grande appuntamento dell’estate.

La Selezione del Bel Paese è inserita nel gruppo A, insieme a Russia, Polonia, Ungheria e Bulgaria, nell’unico girone da cinque squadre, mentre gli altri saranno da quattro, e avranno luogo tra le città di Ronchi dei Legionari, Castions di Strada, Porpetto, Cervignano e Castions delle Mura.

A trasmettere le sfide delle azzurre in televisione sarà Sky Sport, che curerà le partite dell’Italia, con un palinsesto ancora in divenire.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE:

DOMENICA 27 GIUGNO

Ore 10:00 Austria-Olanda (girone B, a Ronchi dei Legionari)

Ore 10:00 Repubblica Ceca-Danimarca (girone C, a Castions di Strada)

Ore 10:00 Russia-Bulgaria (girone A, a Porpetto)

Ore 12:30 Francia-Ucraina (girone D, a Ronchi dei Legionari)

Ore 12:30 Spagna-Slovacchia (girone D, a Castions di Strada)

Ore 12:30 Lituania-Germania (girone B, a Porpetto)

Ore 15:00 Israele-Croazia (girone C, a Ronchi dei Legionari)

Ore 15:00 Polonia-Ungheria (girone A, a Porpetto)

Ore 19:30 Cerimonia di apertura

Ore 20:30 Italia-Russia (girone A, a Castions di Strada)

LUNEDÌ 28 GIUGNO

Ore 10:00 Croazia-Danimarca (girone C, a Castions di Strada)

Ore 12:30 Bulgaria-Polonia (girone A, a Ronchi dei Legionari)

Ore 12:30 Repubblica Ceca-Israele (girone C, a Castions di Strada)

Ore 15:00 Ungheria-Russia (girone A, a Ronchi dei Legionari)

Ore 15:00 Austria-Lituania (girone B, a Castions di Strada)

Ore 17:30 Spagna-Francia (girone C, a Ronchi dei Legionari)

Ore 17:30 Ucraina-Slovacchia (girone A, a Castions di Strada)

Ore 20:00 Polonia-Italia (girone A, a Ronchi dei Legionari)

Ore 20:00 Olanda-Germania (girone B, a Castions di Strada)

MARTEDÌ 29 GIUGNO

Ore 10:00 Ungheria-Bulgaria (girone A, a Ronchi dei Legionari)

Ore 10:00 Ucraina-Spagna (girone D, a Cervignano)

Ore 12:30 Slovacchia-Francia (girone D, a Ronchi dei Legionari)

Ore 12:30 Olanada-Lituania (girone C, a Cervignano)

Ore 14:00 Croazia-Repubblica Ceca (girone C, a Castions delle Mura)

Ore 15:00 Danimarca-Israele (girone C, a Ronchi dei Legionari)

Ore 15:00 Bulgaria-Italia (girone A, a Cervignano)

Ore 16:30 Germania-Austria (girone B, a Castions delle Mura)

Ore 17:30 Russia-Polonia (girone A, a Ronchi dei Legionari)

Ore 20:00 Italia-Ungheria (girone A, a Ronchi dei Legionari)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO

Ore 10:00 D1-B2 (girone E, a Ronchi dei Legionari)

Ore 10:00 B1-D2 (girone F, a Castions di Strada)

Ore 10:00 B1-D2 (girone G, a Castions delle Mura)

Ore 12:30 A1-C2 (girone E, a Ronchi dei Legionari)

Ore 12:30 A2-C1 (girone F, a Castions di Strada)

Ore 12:30 A4-B3 (girone H, a Castions delle Mura)

Ore 15:00 A3-C4 (girone G, a Ronchi dei Legionari)

Ore 15:00 B4-A5 (girone G, a Castions di Strada)

Ore 17:30 C3-D4 (girone H, a Ronchi dei Legionari)

Ore 17:30 B1-D1 (girone F, a Castions di Strada)

Ore 17:30 A2-D2 (girone F, a Castions delle Mura)

Ore 20:00 A1-B1 (girone E, a Ronchi dei Legionari)

Ore 20:00 B2-C2 (girone E, a Castions di Strada)

GIOVEDÌ 1 LUGLIO – Alcune partite del Round Robin finale potrebbero cambiare orario per esigenze televisive

Ore 10:00 C1-D2 (girone F, a Ronchi dei Legionari)

Ore 10:00 A2-B1 (girone F, a Castions di Strada)

Ore 10:00 D3-A5 (girone G, a Cervignano)

Ore 12:30 D1-C2 (girone E, a Ronchi dei Legionari)

Ore 12:30 A1-B2 (girone E, a Castions di Strada)

Ore 12:30 A4- D4 (girone H, a Cervignano)

Ore 15:00 A3-D3 (girone G, a Ronchi dei Legionari)

Ore 15:00 B4-C4 (girone G, a Castions di Strada)

Ore 17:30 E2-F2 (girone X, a Ronchi dei Legionari)

Ore 17:30 E3-F3 (girone X, a Castions di Strada)

Ore 20:00 B3-C3 (girone H, a Ronchi dei Legionari)

Ore 20:00 E1-F1 (girone X, a Castions di Strada)

VENERDÌ 2 LUGLIO

Ore 10:00 E2-F3 (girone X, a Ronchi dei Legionari)

Ore 10:00 C4-A5 (girone G, a Castions di Strada)

Ore 12:30 E3-F1 (girone X, a Ronchi dei Legionari)

Ore 12:30 E1-F2 (girone X, a Castions di Strada)

Ore 12:30 A4-C3 (girone H, a Porpetto)

Ore 15:00 A3-B4 (girone G, a Ronchi dei Legionari)

Ore 15:00 C4-D3 (girone G, a Castions di Strada)

Ore 10:00 B3-D4 (girone H, a Porpetto)

Ore 17:30 E2-F1 (girone X, a Ronchi dei Legionari)

Ore 17:30 E1-F3 (girone X, a Castions di Strada)

Ore 20:00 E3-F2 (girone X, a Ronchi dei Legionari)

SABATO 3 LUGLIO

Ore 10:00 Finale 11° posto (G2-H2, a Castions di Strada)

Ore 10:00 Finale 15° posto (G4, H4, a Porpetto)

Ore 12:30 Finale 9° posto (G1-H1, a Castions di Strada)

Ore 12:30 Finale 13° posto (G3-H3, a Porpetto)

Ore 15:00 Finale 7° posto (E4-F4, a Castions di Strada)

Ore 17:30 Finale 3° posto (X3-X4, a Castions di Strada)

Ore 20:30 Finale 1° posto (X1-X2, a Castions di Strada)

Foto: FIBS / EzR NADOC